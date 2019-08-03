日本男神妻夫木聰宣布「做人成功」　冬天升呢做Daddy

日本38歲男神妻夫木聰2016年與美日混血女星舞子（Maiko）結婚3年，終於「做人成功」！妻夫木聰今日突然透過經紀公司發聯合聲明，宣布老婆有喜，預產期預計會在冬天。

日本38歲男神妻夫木聰2016年與美日混血女星舞子結婚3年，終於「做人成功」！妻夫木聰今日突然透過經紀公司發聯合聲明，宣布老婆有喜（網上圖片）

妻夫木聰與舞子2012年因合作日劇「東野圭吾推理系列」結緣而相戀，並於2016年8月宣布結婚，婚後2人行事低調，顯少對外談論家事，如今特別發聲明宣布要迎接第一個愛的結晶，也可見倆夫妻的興奮！兩人在聯名聲明寫道：

雖然是私事，但本次要向大家報告（舞子）懷上第一個孩子了。我們倆對於BB每天的變化，感到驚訝的同時，也感受到了喜悅。希望大家今後也能溫暖的守護我們。 妻夫木聰

去年妻夫木聰與女星井上真央合演電視劇《亂反射》時，因劇中飾演父親的角色，當時受訪他就流露出想當爸爸的心情，更直言：「生個孩子就是奇蹟，我能做的就是等待。」而他4月赴台宣傳電影《亡命之徒》，完全沒提及老婆孕事，但推測當時舞子應已經懷孕了。消息一出，Fans與好友都紛紛獻上祝福！

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