【早霸王】婆媳關係激嬲老婆　森美點醒男聽眾：女人係對人唔對事

男聽眾老婆離家出走40幾日，佢話一開始以為大家只係需要時間冷靜下，後來發現唔係，個心未試過咁慌。（影片截圖）

今個星期嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，繼續都係道歉！男聽眾Charles透露與太太結婚9年，並育有一子，但最近因為同太太嘈交，結果對方一氣之下，帶埋小朋友返外家。至於導火線，Charles表示因為見仔仔成日都自己一個玩好悶，所以一直都有意生第二胎。「但太太表達過唔想再陀B十個月，然而又要經歷多一次餵夜奶、搵學校，兼顧好多嘢，佢覺得一個小朋友已經夠。」

森美分析男人同女人嘅最大分別係一個對事唔對人，另一個對人唔對事。（影片截圖）

除此之外，Charles亦透露之前同媽媽一齊住嘅時候，試過媽媽喺無通知嘅情況下幫小朋友剪髮，但效果麻麻。「太太有同我，佢覺得成件事我只係幫媽媽，完全無諗佢感受，最後小小事變成大件事，但其實我唔覺得係咁大件事。」到底係未真係咁大件事呢？森美好細心咁分析比Charles聽，佢話：「男人同女人諗嘅嘢唔同，對女士嚟講，剪頭髮未必係一件事，而係你幫阿媽唔幫佢，咁就係大事。男人係對事唔對人，而女人係對人唔對事，就係因為咁所以先會成日嘈，繼而你會覺得佢好麻煩，而佢又會覺得你唔錫佢。」身為男人、人夫嘅森美，完全講出不少女士們的心聲。

男聽眾鬧交時叫老婆走，仲話以後都唔想同對方講嘢。呢句嘢真係難聽過粗口。（影片截圖）

Charles話太太已經離家出走40幾日，雖然有去外家搵對方，但每次都只係得到一句「見到你我好掹」。鬧交，其實每對夫婦都會試過，但嘈到老婆要走人，到底原因係咩呢？講咗咁耐，Charles表示最後一次同老婆嘈交時，因為當時情緒太激動，所以口快快講咗句「你走啦，你帶埋小朋友走，以後唔想再同你講任何嘢。」唔使講，老婆肯定嬲到內傷啦。喺打電話之前，森美再三叮囑Charles以後睇每樣嘢，都不能夠睇事唔睇人！

老婆雖然聽晒男聽眾道歉，但未有即時原諒。（影片截圖）

電話接通Charles老婆Carrie，雖然森美‧小儀幫晒口，但Carrie一度想收線，幸好最後都無。Charles道歉時，承諾唔會再激嬲對方，又唔會強迫佢做唔喜歡的事，最後當然係最老婆可唔可以返屋企啦，但Carrie就好冷靜咁話：「不如有啲咩嘢私底下再講啦。」Charles似乎需要繼續努力。

