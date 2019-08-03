爆「知名女星老公」欠債6億　蔡一鳳反被恐嚇告詐騙？

盛品儒太太蔡一鳳（Michelle）近日在社交平台向一名「知名女星的丈夫」公開追債，指對方4年多前向其家人借數億巨款，連本帶利至今欠下近6億元，但對方不單未還清欠款，更反過來恐嚇她。

蔡一鳳日前在社交網站公開追債，指某「知名女星的丈夫」連本帶利欠其家人近6億元。（視覺中國）

Michelle於星期二（30/7）晚在社交平台發文，揭發一名知名女星的丈夫向其家人借了3億7千多萬巨款，拖拉4年多只還了1億5千多萬元，以年利率24%計算，餘下欠額連本帶利高達5億8千萬元。Michelle指該女星的丈夫以兩億支票抵押，但竟被彈票，Michelle唯有透過訴訟追討，但對方竟然「賊喊捉賊」，惡人先告狀，連月來向她作出利誘和恐嚇，聲稱若不就範就反告她詐騙，更會動用他背後強大的「政治力量」，讓Michelle回不了國內，迫使她撤銷控告。Michelle面對恐嚇毫無懼色，更形容對方的理據可笑無稽。不過Michelle未有在文中透露該知名女星是誰。

蔡一鳳指被知名女星的丈夫恐嚇，不過她認為對方的理據可笑無稽不足為懼。（視覺中國）

Michelle出身富貴，擁有西班牙血統，自小隨家人到菲律賓生活，後來移居澳門發展，有指其父母從事金融及房地產生意，家族曾於福建開設銀行，並在內地經營酒店，估計身家超過20億。而Michelle自己亦是賭場副總裁，更在巴黎及澳門開設高級珠寶店。