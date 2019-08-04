黎諾懿BB展扮售貨員拉客　呻常出埠無奈放棄「追豬女」計劃

「暖爸」黎諾懿昨日（2日）以代言人身份到灣仔會議展覽中心參與「BB展」，期間他化身售貨員落場拉客，向在場人士推銷產品及派發紀念品，吸引大批巿民圍觀及索合照，場面墟冚。

黎諾懿在BB展大受歡迎。

黎諾懿除了演技了得，想不到落場做售貨員近距離拉客也難不到他，黎諾懿更自誇是Top Sales：「其實我細個做過四年暑期工，在書店當售貨員賣二手書，賣二手書比賣新書困難，要特別落力去推銷，所以練得一副好口才，而且要面皮厚、唔怕醜。」黎諾懿又提到今次到BB展，最令他感意外的是不少媽媽級巿民問他《BB來了》續集何時開拍，他謂：「想不到《BB來了》播完差不多一年，仲會有觀眾記得，追問我續集幾時拍，我同佢哋講會十月開拍，上集有好多BB替身飾演『允豬』角色，不過續集再沒有BB替身，今次『允豬』只得一個，所以要花較多時間去挑選一個較乖的BB來演。」

追B女是黎諾懿的目標，未知他能否實踐。

當被問到追「豬女」大計進展如何，黎諾懿表示徹底失敗，笑言自己唔爭氣：「今年經常出埠拍節目，所以追『豬女』計劃宣布失敗，不過我一直都有進行當中，希望可以追『鼠B』，係B女就最好。」身邊朋友徐榮、李霖恩都有囡囡，問到黎諾懿可有問他們意見，如何追B女，他表示：「冇問意見，不過佢哋話身體愈差，生B女機會愈大，其實我身體已經好差，之前在馬來西亞拍攝《懿想得到》時，可能食得太多榴槤、海鮮等食物，返港後發現腳趾腫，原來係『尿酸』，唯有急急戒口，食番清淡啲。」