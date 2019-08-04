劉玉玲新劇聚焦女性面對被背叛嘅態度　唔同年代如何捍衛婚姻？

BOY’Z成員張致恆（Steven）最近在IG宣布結婚以及曬出兒子百日宴的照片之後，被踢爆一腳踏幾船，受害女性接連發聲，負面新聞接踵而至，導致BOY’Z 9月的演唱會取消，改由關智斌（Kenny）單拖開騷。事後，Steven公開道歉，並承諾會改過自新，重新做人，而太太雯雯也表示已經了解一切，往後會做好父母的責任。 其實不少情侶或夫妻之間面對對方背叛後都有不同的處理方式，而美國哥倫比亞廣播公司（CBS）即將播出的新劇《Why Women Kill》就與「出軌」有關。

該劇由Ginnifer Goodwin、美國華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）、Kirby Howell-Baptiste主演，劇集《靚太唔易做》（Desperate Housewives）的主創Marc Cherry擔任編劇，聚焦三位不同年代不同職業的女性：60年代的家庭主婦、80年代的社交名媛，以及2018年的律師，在面對丈夫出軌時的處理手段，表現女性的社會角色隨著時間而變遷，但對於背叛婚姻的態度始終不變。劇集將於15號在CBS All Access平台播出。

這是劉玉玲繼美劇《福爾摩斯新傳》（Elementary）之後的又一力作。（IMDb）

60年代的主婦Beth Ann由Ginnifer Goodwin扮演，平凡、善良、溫柔的表象下隱藏著痛苦，在目睹丈夫Rob（Sam Jaeger飾）偷食餐廳女侍應後，她與Rob某次吃飯時，直接告訴對方：「我在想，你什麼時候死。」

Ginnifer Goodwin扮演的60年代主婦平凡、善良。（IMDb）

儘管Beth心中充滿憤怒，但面對老公出軌，她決定什麼都不說，反而更加努力地做一個好妻子。

但Beth決定隻字不提，努力做一個好妻子。（視頻截圖）

劉玉玲飾演的是80年代的社交名媛Simone，購物、打扮、Party等就是日常生活，老公Karl（Jack Davenport飾）對她也百般寵愛。看似完美的生活，直到某日她發現Karl有外遇，對方還是男性時，她的世界就此崩潰。之後Simone的生活也發生一些改變，不再對對方專一。

原來Karl一直對妻子隱瞞性取向。（視頻截圖）

Simone之後的生活也發生了一些改變。（視頻截圖）

Kirby Howell-Baptiste飾演的當代律師Taylor是一位女強人，同時也是雙性戀，與丈夫Eli（Reid Scott飾）過著「開放式婚姻」：「雙方可以同其他人睡覺，但不能將性伴侶（Sex Partner）帶回家。」

當代女星Taylor與老公過著開放式婚姻。（視頻截圖）

當某日Taylor決定將Sex Partner Jade（Alexandra Daddario飾）帶回家，Eli便雷霆大怒：「說好不帶回家的！」但當他看到這位同性友人時，竟有些神不守舍，其後三人更有出人意料的發展。

Jade由Alexandra Daddario扮演，曾出演《加州大地震》以及《海灘拯救隊》等電影。（視頻截圖）

三人隨後更有意想不到的發展。（視頻截圖）

由預告片來看，劇情充滿笑點與反轉，面對丈夫的不忠，三位不同職業的女性，身處不同時代，於同一間屋住，遇到同樣的問題究竟會如何處理？