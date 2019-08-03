【逃稅風波】范冰冰首談箇中感受：這其實是一件好事

內地女星范冰冰去年5月因為逃稅風波，遭官方調查，消失大眾眼前長達4個月，事後她被判罰補繳8.84億元人民幣（約10億港元），6月時宣布與交往4年的男友李晨分手，她近日亦逐漸回歸幕前。事件迄今已1年，她日前接受媒體訪問，被問起逃稅事件，她亦大方回應。

范冰冰接受《紐約時報》訪問，首度開腔談對事件的感受。（視覺中國）

范冰冰近日在北京拍攝專題時，接受美國《紐約時報》訪問，被問及逃稅風波，她分享了自己對事件的感受：「沒有人能一輩子一帆風順，現在可能是我在生活或工作中所遇到的低潮，但這其實是一件好事，讓我冷靜下來，認真思考我未來想做的事情。」

昔日范冰冰事業如日中天，除了在兩岸三地有極高人氣，更衝出亞洲拍攝荷里活電影，素有「國際范」之稱，自從歷經逃稅風波，聲勢大跌，主演電影及戲劇不是延期就是被刪除戲份，又與未婚夫李晨分手。經歷重重挫折，報道指范冰冰看來感到相當懊悔，但她不願多談當中的細節，她說：「我不可能擁有最好的一切」，並形容目前的情況彷如站在在十字路口般徬徨，但她已經準備好過未來的日子，「現在有遺憾，有痛苦也有脆弱，但我還是覺得我得繼續好好生活」。

雖然經歷了一連串挫折，但范冰冰表示會繼續好好生活。（微博圖片／范冰冰）