老公陳智燊離巢後人生更精彩　宋熙年決心外闖：佢令我鼓起勇氣！

陳智燊和宋熙年兩夫婦今晚（3/8）現身金鐘出席好友無綫明珠台男主播蘇頌輝婚宴。提到近日離巢在無綫工作十年有多的決定，熙年接受《香港01》訪問時說：「其實自己喺無綫工作咗一段時間，無綫真係栽培咗我好多，呢個時候我好想跳出自己嘅框架，試吓唔同嘅嘢，因為舊年老公離開嘅時候，其實當時我哋兩個都有啲迷惘，但我睇到出面有好多唔同嘅製作，見到我老公過去一年都好精彩亦好充實，見到佢咁好成績，咁所以我就鼓起勇氣作出呢個決定。」

宋熙年感恩無綫多年來的栽培，將好孕育成才。（葉兆康攝）

大台沒發揮網友戥唔抵 宋熙年：初入行唔係把握得好好！

（有網民覺得無綫浪費咗你，覺得大才小用，戥你唔抵，你點睇？）熙年直言：「得確初入行嘅時候，都有好多不同嘅嘗試，其實當時自己又唔係把握得好好，因為中文唔係我強項，但經過咁多年好努力喺呢方面，其實公司都有安排《東張西望》及《明珠生活》俾我做，其實都好穩定嘅，其實我想喺呢個位想試下唔同嘅工作，無論演戲及製作我都想多方面嘗試，如果年紀再大啲嘅時候，真係冇咁大勇氣去再嘗試。」

宋熙年表示離開工作十年的地方非常不捨得。（葉兆康攝）

（會唔會覺得喺TVb做咗十年都大騷做得好少？）熙年坦言：「可能冇緣份。」（會唔會等做大騷嘅機會等到攰？）熙年笑言：「又唔會等到攰嘅，其實我都好享受我嘅工作嘅，其實我好唔捨得東張西望幕前後嘅團隊，其實如果可以我都想嘗試吓嘅，如果嚟緊TVB有大騷想搵我，我都可以㗎。」