郎朗孖老婆上演恩愛騷　想營造體貼好老公形象卻被批：太刻意喇！

現年37歲的著名鋼琴家郎朗，於今年6月與現年24歲的德韓混血鋼琴女神Gina Alice結婚，兩人在法國凡爾賽宮舉行童話式婚禮，是天造地設的一對，郎朗還公開了他們的甜蜜婚照放閃。不過日前郎朗卻被轟對老婆原來一點風度都沒有，事緣他被影到機場，竟然任由老婆自己一個人負責拎晒所有行李，身為老公的他卻兩手空空兼單手插袋，輕鬆得很且非常悠閒。於是網民即炮轟郎朗沒有風度，此事還登上了微博熱搜。之後郎朗亦於他的微博「耍冧」，留言表示：「我以後得多幫我老婆提些行李」。

郎朗卻被轟對老婆原來一點風度都沒有。(視覺中國)

而昨日他又於微博post了一段視頻，影住他和老婆正在撐枱腳打邊爐，他留言表示：「今天在重慶當地嘗嘗特色的火鍋」。片中的郎朗好體貼地為老婆夾餸，夾完一次又一次夾到個碗滿晒，而他老婆就好溫柔地說：「謝謝。」郎朗看來明顯是想營造出一個好老公的形象，表現出很照顧老婆，為他日前被指無風度的行為洗白。而片段的最尾，郎朗的老婆就望向鏡頭畀Like，感覺有些奇怪。不少網民都覺得郎朗是在做戲，留言批評他：「好作狀」、「太刻意喇」、「演技太差了」、「在扮演好老公嗎？」、「戥他老婆難過，要被迫演恩愛騷」。

郎朗幫佢宅婆夾餸。(郎朗微博截圖)

點擊下圖逐格睇郎朗同佢老婆呢場恩愛騷，以及佢老婆嘅索爆靚相：