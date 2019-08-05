黃明志新歌《流浪狗》兩日衝70萬點擊 感激蕭敬騰無條件助陣

近日台灣歌手蕭敬騰（老蕭）與大馬歌手黃明志合唱了一首歌曲，名叫《流浪狗》。這首歌曲是希望大家關心流浪狗的問題，黃明志在介紹這首歌曲說：「狗是人類最好的朋友，但許多自私的人類卻用各種方法利用牠來繁殖，賺錢，等牠們老了，生病了，或主人搬家，分手，便會無情地將牠們丟棄，希望大家能捐款幫助。」

蕭敬騰與黃明志合唱了全新歌曲《流浪狗》，兩日破70萬點擊。（網上截圖）

熟悉老蕭的粉絲也知道他是有多愛小動物，家中更有一層是讓小動物居住，所以《流浪狗》這一首歌曲他是義無反顧地去幫助黃明志，黃明志對老蕭非常感激，他說：「真心感謝蕭敬騰能無條件地參與這首歌的演嘈，他的影響力實在大大地幫助到了每一隻流落在街頭的浪浪（流浪狗）們，也讓這首歌傳播到更遠更遠的地方讓更多人聽到。」

黃明志希望大家會關心流浪狗的問題。（網上截圖）

另外這首歌曲在前天（3日）在Youtube上架時候，用了一天時間已經突破了50萬點擊，今天（5日）已經突破70萬點擊。黃明志在個人社交網站中發表了感謝宣言，也是他自《擊敗人》後首次點擊率衝這麼快，他非常感恩粉絲的支持。