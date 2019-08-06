台灣演唱由2.1米高台跌下　丁噹心情受影響：努力都給淹沒了

在台灣出道有「偶像劇歌姬」之稱的內地歌手丁噹，日前在台灣出席活動「超犀利趴10」演唱會時，不慎從2.1米高的舞台跌下嚇壞在場所有粉絲。經過去醫院接受檢查之後，她在社交網站證實髖關挫傷以及肌肉拉傷，目前持續冰敷同食消炎藥治療，還叫粉絲不用太擔心。事實上今次的意外已經不是第一次，對上一次就是於2014年的小巨蛋舞台上，睇嚟丁噹真的要多多小心呀！

丁噹在是次演唱會中，高歌多首經典名曲。（視覺中國）

在「超犀利趴10」演唱會期間，丁噹迎接另一表演者J.Sheon時，她突然在舞台中央往後退，沒想到此時升降舞台已經打開，但她竟沒有注意一腳踩空跌落高達2.1米的升降台下，一下子人就從舞台上瞬間消失，搞到在場不少粉絲驚呼連連擔心她的安危。

事後相隔不久丁噹竟然同J.Sheon，一起從升降舞台升上再回到舞台上，敬業地繼續表演又唱又跳令現場氣氛十分高漲。之後她更表示屁股跌腫了但沒甚麼大礙，笑稱屁股變翹了。隨後發生意外的片段在網絡上流傳，不少網友都大讚她夠敬業，夠堅強，網友紛紛留言：「只能說超級敬業」﹑「真的很拼命」﹑「對這敬業的藝人致敬」…希望她平安無事。

丁噹迎接J.Sheon時不慎踩空跌倒。（會火微博圖片）

而為免令歌迷擔心丁噹亦好識做，在社交網站交代病情報平安，表明骨頭沒有碎裂只是拉傷：「經過X光攝影確認骨頭沒有碎裂，只是髖關挫傷以及肌肉拉傷，需要持續冰敷跟吃消炎藥。」還表示因為這一次意外，將所有努力化為烏有了：「將近一星期的閉關密集練習。每天都滿滿奮力三小時，全部濃縮在精心設計的十分鐘裡，這一摔把所有的努力都給淹沒了。」似乎心情受了極大影響。