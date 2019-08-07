內地雜誌編輯總監評余文樂「冇骨氣」被即炒　公司聲明：不當言論

本周一（5日），民眾發起「三罷」運動，各區均有遊行，期間更引發不少衝突。 而當日余文樂（Shawn）在微博表態，澄清自己並非「港獨」，並表示「香港是中國的一部份，我是中國人。」

這番言論引起兩地網友哄動，內地網友普遍支持余文樂，而香港網友則對其感到失望。

昨日（6日），雜誌《出色WSJ.》中文版編輯總監許志勇針對「余文樂表示自己是中國人、希望盡快恢復秩序」的言論，於Facebook評論對方「沒有骨氣」、「只要繼續從事出版行業，他絕對沒有可能登上任何刊物的封面」，因此被集團開除。

而《出色WSJ.》所屬的栩栩男仕（天津）文化傳播有限公司隨即發布緊急通知，表明天津分公司員工許志勇，因在海外社交媒體發布不正當言論，被立即停職並解除「勞動關係」（即僱傭關係）。同時，「出色WSJ中文版」官方微博也貼文致歉讀者同粉絲，稱已對該員工進行除名，承諾杜絕此類事件再度發生。

《出色WSJ.》中文版編輯總監許志勇因評論余文樂「沒有骨氣」等，被立即革職。（微博@出色WSJ中文版）

不過，許志勇個人社交帳號現已註銷，並找不到他評論的原文，只有「BoF時裝商業評論」發布的報道顯示許志勇的相關言論。

BoF全稱The Business of Fashion，提供原創的時尚商業新聞以及權威的時裝行業情報分析。（微博截圖）

《WSJ. Magazine》創辦於 2008 年，是美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的副刊。《出色WSJ.》中文版全名為《出色WSJ.MEN’S STYLE CHINA》，是一本聚焦人物故事的「輕商業報導」男性刊物，包括男裝時尚，多元男性生活方式等。剛剛於7月發行創刊號，也是《WSJ. Magazine》唯一的海外版。