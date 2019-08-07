【逃犯條例】歐錦棠指黑帶係人間凶器要自首　鍾舒漫驚藏有指甲鉗

自從香港特區政府擬修訂《逃犯條例》，即引起大批香港市民反對，並發起了連串的遊行和示威行動，警察與示威者連月來爆發了多次激烈的衝突，至今依然繼續，警方長期處於高度戒備狀態。昨日 (6日) 晚上，浸大學生會會長方仲賢於深水埗鴨寮街購買觀星筆 (又稱為雷射筆) 時，竟然被便衣警員指他涉嫌藏有攻擊性武器而拘捕了他，事件引起了社會上極大的迴響，亦令人質疑到底「武器」的定義是什麼？

王喜都有留意浸大學生會會長被捕事件。(王喜fb圖片)

向來關心時事，兼曾任職過警察的王喜昨日也在他的facebook出post談及此事。他說：「如果呢款觀星筆係攻擊性武器，咁你應該拉哂販賣攻擊性武器嘅舖頭先啱喎，係咪？不如，全港搜屋，拉哂全港持有呢種觀星筆嘅人吖，好冇？係呢，賣藤條果d舖頭同買入，持有藤條果d人又使唔使拉呢？」

王喜質疑手持籐條係咪要拉？(王喜fb截圖)

另外鍾舒漫 (Sherman) 亦有於她的IG story表示：「我有帶指甲鉗同鉛子筆嘅習慣......開始有啲擔心...同埋...我屋企藏有大量餐具刀點算...要丟嗎？諗諗下，我着緊高踭鞋個斗零踭都好尖.....我懷疑我哋全人類都係高危人物.....媽咪呀呀呀」。 而擁有空手道黑帶資格的歐錦棠也在他的facebook出post表示：「建議所有空手道黑帶全部自首。黑帶係人間凶器。」有網民留言：「第一個拉棠哥超危」，歐錦棠即幽默地回應：「我自己搣柴」。

鍾舒漫擔心屋企有餐刀。(ig@chungshersher截圖)

歐錦棠建議所有空手道黑帶全部自首。(歐錦棠fb截圖)

點擊下圖逐格睇王喜、鍾舒漫以及歐錦棠嘅post同相：