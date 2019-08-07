《MAMA》憂受反修例示威影響安全　計劃不再在香港舉辦

韓國大型頒獎典禮《MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎）自2012年起連續七年在香港舉行，而2017年起亦新增《MAMA》日本場，讓亞洲各地K-pop迷均能欣賞偶像演出，以去年《MAMA》香港場為例，BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE、SEVENTEEN、IZ*ONE、GOT7等人氣組合來港參與《MAMA》。不過，韓國傳媒《文化日報》報道，《MAMA》方面正研究在其他地方舉行演出。

《MAMA》過去七年均來港舉行，不過主辦單位CJ ENM方面正考慮轉到亞洲其他地方舉行，圖為去年出席《MAMA》香港場的BTS防彈少年團。（Facebook/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2）

《MAMA》主辦單位CJ ENM相關人士透露，過往每年8月左右都會公布《MAMA》舉辦地點，但目前為止，內部未能決定《MAMA》在哪裡舉行，因為香港政府修訂逃犯條例爆發連串示威，示威者與警察衝突連連，加上8月5日出現交通癱瘓現象，CJ ENM認為香港不適合舉行《MAMA》；另外，日本和韓國展開貿易戰，兩國關係變得緊張，即使日本是K-pop其中一個重要市場，在當地舉行《MAMA》仍較為困難。

《MAMA》方面認為，香港目前受逃犯修訂條例連串示威影響，不宜舉行 《MAMA》，圖為現身去年《MAMA》香港場的TWICE。（Facebook/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2）

《MAMA》2017年起舉行日本場，但日韓關係緊張，《MAMA》方面認為在日本舉行頗為困難，圖為2018年《MAMA》日本場上的Wanna One。（Facebook/Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2）

2018年《MAMA》日本場表演陣容

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該名相關人士又指出，雖然《MAMA》在12月舉行，有4個月時間籌備，但年末頒獎禮和活動甚多，必須提前向娛樂公司發出邀請，因此時間算不上充裕；此外，過往《MAMA》邀請娛樂公司參與盛事，一眾公司樂於安排檔期出席《MAMA》，但今年卻未收到任何回應，《MAMA》方面推斷是考慮到歌手的安全，還有社會氣氛，才遲遲未能下決定。《文化日報》就《MAMA》改變舉行地點一事詢問CJ ENM，有關方面表示，現正研究多個亞洲地區舉行《MAMA》。

歷屆《MAMA》邀請世界各地名人參與，但有消息人士透露，現時娛樂公司考慮社會輿論和安全問題，仍未確實回應會否出席《MAMA》。圖為去年《MAMA》香港場主持宋仲基。（資料圖片）

2018《MAMA》香港場有咩人出席？