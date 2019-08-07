視后田蕊妮慘成內地網民狙擊新目標　受盡謾罵：麻煩封殺

近日反對修訂《逃犯條例》爭議越演越烈，不少藝人亦透過社交媒體表達不同的感受，繼視后李佳芯（Ali）自6月起遭受不少內地網民在微博留言攻擊，甚至要求TVB將她封殺及撤回Ali支付寶的香港代言人資格後，另一視后田蕊妮亦成為內地網民狙擊的最新對象。

現年41歲的田蕊妮向來甚少談政治，但在前日（5日）就罕有地在Facebook留言：「我依家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會⋯⋯⋯」，疑似不滿林鄭記招「無限Loop」。此Post一出，即引起不少內地網民熱議，更有網民質疑田蕊妮老公在香港鬧事的同時，她昨日還在內地登台搵真銀。但事實上，網民說的所謂「昨日登台」，其實已經是去年10月在成都的活動。

田蕊妮一直甚少談政治！（IG圖片/@tinyuilee）

就是此Post出事！（IG圖片/@tinyuilee）

李佳芯被內地網民聲討 要求TVB封殺視后

點撃下圖看內地網民留言！

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目前，不少內地網民仍然在微博留言攻擊田蕊妮，更聲稱要將她全面封殺！而田蕊妮所主演的TVB新劇《她。她。她的少女時代》將於本月19日播出，之後她又會在9月20日於旺角麥花臣場館再度舉行個人演唱會，未知會否受到事件影響。

新劇好期待呀！