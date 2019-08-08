鄭爽豪擲千金買支飲用水　背後原因令人意想不到

由徐熙娣（小S）、蔡康永主持的內地綜藝節目《花花萬物2》通過走訪明星家中，尋找可被循環使用的閒置物品，將符合節目規則的物品捐贈作慈善用途。

在第一集中，節目探訪了內地90後小花鄭爽暫居的酒店公寓，作為女生，平時買買買絕對是家常便飯，而經濟寬裕的女藝人，大買特買也不出奇。所以與很多女生一樣，鄭爽的家中也擺滿了大大小小的速遞箱。經她本人同意，外景主持人「奶茶」隨機拆開了幾個紙箱，第一個是滿滿一箱的車厘子，價錢估計300元（約337港元）以上。

拆開的第一個紙箱就是車厘子。（《花花萬物2》截圖）

第二箱是各式各樣的樽裝水，包裝各異，價錢由幾十到幾百元不等。

有別於很多女生喜歡的買零食同小玩意，鄭爽買了一箱各式各樣的樽裝水。（《花花萬物2》截圖）

而第三箱打開後，奶茶首先取出一頂小皇冠，然後發現有一支全黑色、有翅膀同雪花裝飾的「飲用天然水」，有網友查詢到這支水售價高達1580元（約1775港元），更被稱作「水中愛馬仕」，看來鄭爽出手相當豪氣。

奶茶將這支水帶回現場，小S同蔡康永都非常好奇，想對這支過千元的水一嚐究竟，小S更聲稱「它一定有什麼功效，你沒有看到而已」，結果喝完一口之後，她面無表情，說：「就是水」。其實鄭爽買這支水只是出於好奇，她解釋道：「因為我好奇它為什麼賣這麼貴，為什麼會有人買這種水」，更稱自己看完之後就退貨。

鄭爽表示買過千元的水只是好奇為什麼這麼貴。（《花花萬物2》截圖）

既然一支水都捨得一擲千金，相信鄭爽在穿衣打扮方面也會投入不少錢。但令人意外的是，鄭爽家中只零零散散擺了三、四對鞋，第五對還穿在腳上，而且只是普通的帆布鞋以及一對幾百元的紅色高踭鞋，少到連鞋櫃都不用。

鄭爽居住的酒店公寓中，只有零零散散幾對簡單的鞋子。（《花花萬物2》截圖）

再看鄭爽的衣櫃，雖然居住的酒店公寓沒有琳瑯滿目的衣帽間，但作為女藝人，想必各式靚衫、華麗手袋等必不可缺。不過再次令人感到驚訝的是，當奶茶打開她的衣櫃之後，發現只有寥寥十幾件Oversize的恤衫，兩隻黑、白色的手袋，非常簡樸。鄭爽坦言，一件衫可以輪流穿一至兩個星期左右，私底下想穿得舒適，所以不會花太多時間去刻意搭配。即使只是臨時住的地方，但對於要保持光鮮亮麗的女藝人來講，鄭爽的衣衫鞋襪似乎真的有點少。

節目播出後，不少網友都大讚鄭爽「很貼近生活，很真實」、「很貼地」等等。

鄭爽私底下的搭配比較中性。（《花花萬物2》截圖）