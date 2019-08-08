【後生仔傾吓偈】麥明詩馮盈盈公開自己騷價：拍3日外景1400元

陸浩明呢個騷價，佢話係大學時期喺另一電視台嘅價錢……（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》嘅話題係禁忌話題，節目中，馮盈盈、麥明詩同陸浩明即席公開自己嘅騷價。麥明詩話自己加入TVB首年騷價為1400元，之後每年只係增加3、40元左右，而馮盈盈亦都表示自己騷價係1,400元，更笑言拍一集節目就算拍幾三日都只係得呢個價。「book你拍三日外景，之後第四日叫你你返嚟配音，都唔知計唔計(多一個騷)。」



話題一轉到「拍拖會唔會傾結婚」時，呢個完全係麥明詩嘅禁忌話題。（影片截圖）

話題一轉，去到「拍拖會唔會傾結婚」，麥明詩對住一眾後生仔表示「而家傾都仲可以當FF，因為大家都未真係想（結婚），但到咗我呢啲年紀傾，男仔就會覺得女仔比壓力佢。」後生仔阿楓認為男仔拍拖時主動同另一半討論未來生活係好正常，但麥明詩就非常唔認同，未等阿楓講完，就已經係咁話「false promises」再加多句「我最憎呢啲男仔」眼見麥明詩重復表示「我最憎呢啲男仔」，陸浩明即時醒水表示「討論下，傾下啫，唔使咁嬲」，阿楓解釋同另一半討論未來可以令自己有目標，結果未講完，麥明詩又爆seed「假希望囉，你搵到錢咩？你而家搵到錢咩？目標自己知咪得囉，使乜氹人哋？」見麥明詩咬住唔放，阿楓無奈表示 :「你真係受咗好大傷害」

麥明詩又喊啦！（影片截圖）

一句「你真係受咗好大傷害」，麥明詩即時落淚，陸浩明拎紙巾之餘，都八卦問一聲「以前嗰個成日講呢啲比你聽？ 定幾個都係咁？」冷靜過後，麥明詩表示：「咁我遇過，好明顯，好多人都講過呢啲嘢。」並透露曾經有位前度以「老婆」稱呼自己，但就被佢阻止，之後佢又話同男友睇車睇樓、討論去邊渡蜜月等動作，感覺有如「利用家庭感去坤你」。拍拖唔講將來，唔通日日就係「我愛你」同「我好愛你」？麥明詩好認真咁話：「唔使講架呢啲野，你掙到錢直接做咪得到，如果唔係你做唔到，女方有期望，你又有壓力……」睇嚟麥明詩嘅前度們都真係製造過唔少幻想空間，導致佢每次一喺節目中講到有關話題，都非常敏感。

同另一半講家庭、講未來、睇車睇樓，對麥明詩嚟講原來係騙案。（影片截圖）