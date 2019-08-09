2011年港姐季軍許芷熒IG宣布結婚：彼此相逢恨晚的感覺！

2011年港姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）今日（9日）在IG宣布結婚，曬出多張婚紗以及裙褂造型的照片，幸福滿溢。

Whitney在IG抒寫長文，描述同丈夫Alexander的相識經過，原來她在兩年前某日去教堂，祈禱遇到一個彼此互相珍惜、愛護的伴侶，當晚Whitney的好友梁麗瑩（Davily）便介紹兩人相識，起初Whitney還不想外出，結果認識後發現兩人很投契，她這樣形容到：「彼此都有相逢恨晚的感覺。我一直覺得是神讓我遇上你，是神有聽我的禱告！！是他的安排。」

Whitney並未公開另一半的正面相。（Instagram@whitney_hui）

同時，Whitney還講述兩人的相處過程，感謝老公保護自己，支持自己，更叮囑對方「你每天下班後都一定風雨不改要吃我煮的晚餐。」毫不吝惜地表達自己對老公的愛意：「我現在已經開始捨不得你， 已經害怕有一天要和你說再見， 又不知要再等多久才能再在同一個時空裏相遇。」並在文末向老公「宣讀」誓詞：「我將會用一生的時間來珍惜你，愛護你，支持你，尊敬你，崇拜你。」

Whitney的言語間充滿愛意。（Instagram@whitney_hui）

雖然近年Whitney甚少公開露面，不過時常會在社交平台分享生活的點滴。在她發布的言語與照片中無一不透露著幸福的愛意，恭喜Whitney找到自己的幸福！