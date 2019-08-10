香港特區政府擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，不過特首林鄭月娥至今仍未回應，警方與示威者更多次爆發了流血衝突。向來撐警撐政府的立法會議員何君堯，昨日就於他的facebook出post配以一個示威者電視新聞截圖，留言表示：「注意曱甴出沒。大家請注意，由於香港通地都是曱甴，我們在支持警察之時，保持距離，提防曱甴飛近影響衞生，它們手腳都不乾淨，特別個口太污穢！」

阮民安支持反修例一方。(阮民安facebook圖片)

而支持反修例陣營的阮民安 (Tommy) 就於他的facebook轉載了何君堯的「曱甴言論」post，並留言表示：「其實喺我細細個還未完全懂得政治嘅時候，我已經覺得何君堯係一個X街！點解？因為我細細個就認識咗陳百祥，而喺我心目中，陳百祥就係一個X街，到後嚟我知道咗何君堯係陳百祥嘅酒肉朋友之後，我就認定佢都一定係個X街，因為做得一個X街嘅朋友都一定絕對係一個X街！何君堯！你X街啦！」開名直斥何君堯是X街。何君堯曾被影到與「元朗黑夜」無差別暴打市民的白衫人握手，今次Tommy竟然敢開名鬧他，似乎無懼自己的人生安全，相當敢言。不少網民都大讚他是「真香港人」、「推論得好合理」，甚至有網民留言表示：「我以前真係錯過咗你，從今以後我會珍惜的。」

Tommy鬧何君堯同陳百祥係X街。(阮民安facebook截圖)

Tommy現正身在日本東京，他接受《香港01》訪問時被問到咁樣鬧何君堯，可會擔心被白衫人又或是反示威者的襲擊，Tommy表示：「我其實無乜特別嘢係太驚，純粹針對返佢呢番言論，我覺得係好唔禮貌，同埋好侮辱，睇到佢咁樣講啲示威者，我真係好嬲。呢個世界就係你講得人時，人亦講得你，咁先至係我認知嘅言論自由。我只係喺自己嘅fb平台表達自己嘅感受。」

Tommy表示只係針對何君堯嘅一番言論。(ig@ekidztommy圖片)

Tommy又謂相信除了他，也有好多香港人不滿何君堯的這番言論，至於對方與白衫人是否有甚麼關係，Tommy直言不知道也不會去理會。他強調：「如果咩都驚，咩都唔敢講，唔敢做，咁不如返屋企瞓覺啦。」問到Tommy為何鬧埋陳百祥是X街，他說：「詳情我唔講喇，我細細個時係東方魅力旗下嘅藝人，大家都知有邊幾位老闆，當年我經歷咗好多唔太高興嘅事，就係因為自己細個唔敢出聲，令到好多嘢無咗返唔到轉頭。我一路以來都係喺備受打壓嘅環境下成長，所以好明白喺前線嗰班年青人嘅感受。我唔係要拎啲咩光環，只係想做自己認為係啱嘅事，支持佢哋。」

Tommy亦曾在備受打壓嘅環境下成長。(ig@ekidztommy圖片)

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