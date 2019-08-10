【大醬園】龔嘉欣朱晨麗盛傳不和　吳業坤堅稱誤會：睇唔到火藥味

吳業坤（坤哥）周六（10日）出席《憤怒鳥大電影》首映禮，他更為英雄角色阿雄配音，坤哥就說這次難為了導演：「因為我本身唔係Energy咁高嘅一個人，但呢個角色就要好高既Energy，同非常神氣，所以係導演講一句，我跟佢一句，慢慢去摸索個角色。」所以他認為導演甚是辛苦：「所以我好尊重導演。」問到與拍戲的不同，坤哥說：「只能用聲音去演繹，所以要投放更多感情，好似唱歌咁；演戲可以用表情、手勢、身體語言去表達，所以獲益良多。」

吳業坤日前到日本學唱歌，發現世界是如此的廣闊。（葉兆康攝）

吳業坤飾演的阿雄與馮盈盈飾演的阿銀在戲中有感情線，問到彼此之間有沒有擦出什麼火花，坤哥就說：「我哋彼此之間存在咗『寶寶』（馮盈盈男朋友），所以唔存在火花，係純友誼。」馮盈盈男朋友今日亦有出現在首映禮現場支持女朋友，瞬間吸引所有媒體的目光，問到怕不怕被搶風頭，坤哥說：「已經搶咗啦，唔洗驚！」又立即續言：「見到佢哋真係好Sweet！希望第時有呢啲活動，都可以有個『寶寶』嚟陪住我就好。」

提到吳業坤有份拍攝無綫（TVB）新劇《大醬園》，問他是否知道龔嘉欣與朱晨麗不和傳聞的內幕，他便指自己全不知情，更稱大家會互相買食物：「我睇唔到佢哋有火藥味，都已經拍完成個月仲有呢啲嘢傳出，可能係誤會，總之拍攝時大家係好開心同融洽。」