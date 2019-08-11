珠寶設計師莊莎娜分享護膚心得：隔日敷Mask

90後香港著名珠寶女設計師莊莎娜（Sarah)，昨晚（9/8）身穿黑色高貴晚裝出席第27屆「海外學生仁濟夜2019」慈善餐舞會，Sarah年輕有為加上外貌笑容甜美，難怪被譽為新一代珠寶設計師女神稱號；莊莎娜自從由澳洲大學畢業回港後，便幫手打理家族珠寶生意，主理珠寶設計，並設計出多款時尚珠寶鑽飾，但Sarah指出曾經在創作設計方向欠缺靈感，而感到沮喪：「其實靈感嘅嘢真係好難控制，如果當我諗唔到嘅時候，我會選擇俾自己休息一下，去下旅行又或者睇下書放鬆心情，但一有靈感嘅時候，就會不停湧入腦度，就會諗到好多新嘅創作。」

擺任何甫士對Sarah來說沒難道，格外顯得非常專業。（葉志明攝）

Saarah身穿黑色低胸晚裝開叉長裙，特顯個人動人氣質外，加上修長白滑長腿，原全散發出神級動人仙氣，靚絕全場。（葉志明攝）

除了專注事業，Sarah亦談到護膚心得：「以前好鍾意去曬太陽，不過宜家覺得最好就唔好去曬啦，因為曬太陽其實對皮膚好傷，同好容易變老，咁所以宜家出外都會搽防曬用品，仲要搽晒全身，咁所以我每隔一日就要敷Mask，自己本身皮膚好容敏感，在選購護膚產品方面，我會去連鎖個人護理店選購價值二至三百蚊嘅護膚產品用，大品牌嘅護膚產品真係好貴，咁所以自己覺得女人喺買護膚化妝品方面嘅使費，真係使好多錢。」

Sarah透露現時仍是單身一族，雖然身邊不乏追求者，但她認為揀選男友時，最重要是心靈上能夠互相溝通。（葉志明攝）

Sarah早前與日本公司合作，設計出以中國神獸「龍」一系列的珠寶鑽飾，成功打入日本市場。（葉志明攝）