Versace涉辱華激嬲內地網民　代言人楊冪割席：祖國主權不容分割

意大利品牌Versace近日因為推出了一款Tee上面所印的文字，將香港、澳門與中國、美國、英國等國家並列，隨即觸動了內地網民的神經，被內地網民指責是「辱華」，並引起了軒然大波。這款Tee列出了世界各地多個城市及其所屬國家，並以「城市－國家」的方式印上，如「London-UK」、「New York-USA」、「Beijing-CHINA」等。但香港和澳門，卻寫成「Hong Kong-HONG KONG」和「Macau-MACAO」，網民即指這是「分裂中國領土」，不可接受！除了內地網民紛紛揚言要抵制同罷買該品牌，就連品牌代言人楊冪亦透過其工作室宣布，終止與該品牌的一切合作。

Versace呢件Tee涉嫌「辱華」。(網上圖片)

Versace在官方微博發聲明就事件深表歉意，承認是公司的疏忽，稱其錯誤設計導致某些城市沒有使用正確的國家名稱，該T恤已於7月24日在官方所有銷售渠道下架並銷毀。品牌重申：「我們熱愛中國，堅決地尊重中國領土國家主權。」雖然品牌已公開道歉，不過其代言人楊冪所屬公司亦決定跟它割席，發表聲明表示公司及楊冪在​​得知情況後，已向Versace 發出「解除協議告知函」，並已停止與Versace的所有合作。聲明中強調：「無論何時，祖國的主權和領土完整神聖不可侵犯，更不容分割！堅持一個中國的原則！」

楊冪原本係Versace代言人。(Versace官方微博圖片)

其實之前亦試過有其他國際品牌被內地網民指責涉嫌「辱華」，結果亦鬧到好大件事。例如D&G，身為該品牌亞太區品牌大使的王俊凱以及迪麗熱巴，就於微博發聲明跟品牌終止合作。而當時品牌將舉行的大騷亦要臨陣取消，因為一眾獲邀出席的內地藝人，包括章子怡、李冰冰、黃曉明、迪麗熱巴、王俊凱、陳坤、火箭少女、木子洋、陳學冬以及台灣的王大陸等，都於微博上發聲明表明不會出席活動，並高呼愛自己的祖國中國！章子怡更表示她和她的團隊不會購買和使用DG任何產品。另外，甄子丹曾為尚品牌Philipp Plein行屬後，因品牌被網民發現於十多年前曾因涉嫌“辱華”事件而備受爭議，令子丹的工作室急忙透過微博發聲明宣布終止與品牌合作。

迪麗熱巴亦曾因為代言品牌涉「辱華」而與品牌割席。(迪麗熱巴微博圖片)

點擊下圖逐格睇Versace嘅道歉聲明以及楊冪嘅終止合作聲明：

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再點擊下圖睇埋曾經因為品牌涉「辱華」而與品牌割席嘅其他藝人：