「星女郎」林允內衣廣告還原真實身材　網民劣評如潮：虎背熊腰

現年23歲的「星女郎」林允，因2016年出演周星馳電影《美人魚》，擔任女主角珊珊一角而一炮而紅，出道三年人氣不斷。她可愛動人的一面，更被網友們稱為「當紅小仙女」。近日她得到一間美國時裝品牌青睞，為旗下的內衣擔任亞太區形象代言人，在廣告中大騷身材的她卻遭到不少抨擊！

林允近年來一直受到星爺力捧！（微博照片）

該品牌於今日（12日）在微博正式宣布林允成為亞太區品牌代言人，除了上載了林允身穿內衣的照片外，官方的廣告影片亦正式出爐，但是不少網友看完影片後都表示林允在影片中的的身材與照片的她，差太遠，而「林允身材」亦隨即登上了微博的熱搜榜中。

更有指星爺和林允關係好到親如父女！（圖片來源：視覺中國）

不少網友們表示林允的身材讓人一言難盡。（影片截圖）

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影片中，林允雖然出場次數不多，但她的身材卻遭到大量的負評，包括：「我以為是哪個素人」、「虎背熊腰」和「身材不合格」等等。其實影片中除了林允外，英國超模Naomi Campbell和美國名模Bella Hadid 亦在其中，這大慨就是俗語說的「沒有對比就沒有傷害」吧！

劣評如潮！（微博截圖）