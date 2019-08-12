【903 】森美「早霸王」開咪感慨：香港發生咩事？

剛剛放完假嘅森美，今早在節目表示被不少海外朋友問到「香港發生咩事？」

昨日（11日）本港多區出現反修例示威，防暴警到場驅趕，期間一度於港鐵葵芳站、太古站內發射催淚彈，亦有市民被制服在地上後仍被警員亂棍狂毆，事件激發民憤。商台今日將多個常規節目，改為開文讓市民發聲，在其FB專頁以《還我們公義 903個個為什麼？》為題發文表示:「因應社會狀況，#叱咤903 今日 (8月12日) 由上午十點至今晚深夜兩點所有節目將會改為播放特備節目「還我們公義 903個個為什麼？」，主持人會配合歌曲不停向警方與政府作出提問，歡迎聽眾一同參與一同發問，主持人會代大家發聲。」即獲唔少網民留言表示「感激903」

商台今日大部分節目均改為播歌同抽選網民留言向警方提問。

至於剛由外地返港嘅森美，在其主持節目《早霸王》提到不時海外朋友都問他「香港發生咩事？」，喺《早霸王》FB專頁，短短幾小時就已經有逾4千多個留言，為網民發聲嘅森美先問警方：「暴力對待示威者能否解決香港社會問題？」其拍檔Marco亦問「721、811後，警察重人力、武力驅散巿民，卻放生對襲擊巿民的人，想問香港警察，用欺善怕惡形容你地是否恰當？」由於森美從未曾正面對連月來的示威表態，甚至在「8．5罷工」當日離港旅遊而未有參與罷工，故今次藉節目發聲，有網民留言表示「森美大哥終於忍唔住！」

Do姐未有主持《口水多過浪花》，拍檔主持麻利只係透露Do姐今日放假。

商台另一節目《口水多過浪花》，今日同樣係改以播歌及代聽眾向警方提問。不過，主持之一嘅鄭裕玲（Do姐）同余迪偉就咁啱同時放假，節目由麻利擔大旗，節目中，麻利除揀選了Shine嘅《不怕》、麥浚龍嘅《酷兒》為港人打氣，期間亦加插了警方例行記者會嘅直播。