金盈已向TVB遞信辭職即時走人　傳因犯眾憎敗走？

因香港政府擬修訂逃犯條例引起的風波愈演愈烈，民間發起連串反修例運動，包括大型的遊行、示威和抗議等。記者一直在前線為香港巿民報道真相，但有傳一眾TVB主播，因不滿無綫新聞台未能將前線記者的所見所聞持平報道，播出的報道內容偏頗，感到心灰意冷爆發離職潮，多名主播辭職。而早前曾與網民舌戰的TVB新聞主播金盈，今日爆出她亦已遞信即時離職。

無綫新聞台爆發離職潮，今日有報道指金盈亦已辭職。（電視截圖）

今日有報道指金盈已經遞信辭職，按勞工法例，員工須提前一個月通知僱主，但金盈選擇即時離開工作崗位，以未放的假期來代替通知期。有指其離職原因與其他主播不同，不是因為出於對新聞台失望而離開，而是因為「人事問題」。有知情人士直指金盈在新聞部人緣不佳，沒有人會跟她打招呼，加上其在明珠台的男友Jeff，因為未能升職而辭職，金盈可能因此而覺得在新聞台無立足之地而走人。

有指金盈在TVB沒有朋友，對於其離職去向，亦沒有人關心。(FB圖片)

上月14日警方闖入沙田新城市廣場圍捕示威者，翌日（15日）於上水又爆發了警方和示威者之間的激烈衝突，有網民質疑無綫新聞報道偏頗，金盈在其個人IG與網民舌戰，留言回應網民：「如果你有質疑，你可以讀新聞系做記者，了解更多，中立咁將事實報道出嚟，我認為睇一件事要全面，就係要睇多間傳媒嘅報道。」令一眾網民嘩然，金盈被網民留言圍剿。