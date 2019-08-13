「上等人」梁舜燕經典角色無數　近年《城寨英雄》三姨婆最搶鏡

資深演員梁舜燕（Lily姐）日前傳出患上癌症，情況不樂觀。今日（13日）TVB代其孫兒公布消息，指Lily姐於8月13日下午於醫院在親屬陪同下安詳離世，享年90歲，喪禮儀式待親屬安排後再作交代。入行超過60年的Lily姐，戲劇作品多不勝數，當中就數1995年在處境劇《真情》中飾演梁尚燕，「上等人」形象最深入民心，讓我們一起回顧Lily姐的經典事跡吧！

梁舜燕入行62年，今日（13日）下午TVB代其孫兒公布她離世的消息。（資料圖片）

原名阮梁淑貞的Lily姐，年僅14歲就加入春秋話劇社擔任話劇《女店主》主角，更邂逅同是話劇演員的初戀情人阮黎明，雖然遭到父母反對，但Lily姐最後在17歲時嫁給阮黎明，多年來兩人鶼鰈情深，相伴一生，直至2012年阮黎明逝世。入行前任職百貨公司香水部售貨員的Lily姐，1957年在老公鼓勵下加入麗的映聲，初期擔任配音員，其後獲安排擔任報幕員及報道晚間新聞，成為香港第一代新聞之花。

Lily姐在1957年加入麗的映聲，初期擔任配音員，其後獲安排擔任報幕員及報道晚間新聞，成為香港第一代新聞之花。（網上圖片）

Lily姐是香港電視史上首位女演員。（影片截圖）

1960年Lily姐獲升為高級報幕員，同年開始參演電視劇及擔任主持，是香港電視史上首位女演員。她演出了香港歷史上第一部電視劇《幸福的家庭》，早年麗的電視是以英文為主，直至1963年中文台開台後Lily姐備受重用，擔任多個節目主持，她更擔任麗的訓練班導師，汪明荃正是其學生之一。早在60年代Lily姐已獲獎無數，1966年麗的電視英國總公司刊物封她為「香港第一電視女士」（The First Television Lady of Hong Kong）。

Lily姐多年來演活了不少角色，當中以1995年《真情》中的「上等人」梁尚燕一角最為人熟悉。（影片截圖）

Lily姐呢個廣告，令人印象深刻。（網上圖片）

Lily姐在1968年轉投TVB，於1976年重返麗的服務至1989年，直至1991年重返TVB拍劇至今。Lily姐多年來演活了不少角色，當中以1995年《真情》中的「上等人」梁尚燕一角最為人熟悉，她在劇中經常一副看不起人的嘴臉，扮演得入型入格。自此，Lily姐經常在劇中飾演太后、闊太等角色，舉手投足都甚有「上等人」風範。而近年她在《同盟》中飾演令老太，劇中她含淚受委屈的演出，讓觀眾心痛。而在《城寨英雄》中的爛賭三姨婆，亦備受年輕觀眾熱捧。

Lily姐在《同盟》中飾演令老太。（影片截圖）

Lily姐在《城寨英雄》中飾演爛賭三姨婆，備受年輕觀眾熱捧。（影片截圖）

點擊下圖重溫Lily姐在《城寨英雄》中的演出：

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一生熱愛演戲的Lily姐，在《萬千星輝頒獎典禮2004》中獲頒「萬千光輝演藝大獎」，嘉許她在演藝圈的貢獻。雖然Lily姐年事已高，但她近年依然堅持拍劇，近期作品包括劇集《兄弟》、《好日子》及《包青天再起風雲》，而未出街的作品就有《多功能老婆》、《唐人街》及《黃金有罪》。而在電影方面，Lily姐曾在1988年的美國武打電影《拳霸天下》（Bloodsport）中飾演尚格雲頓師母；在去年的《翠絲》中，Lily姐飾演姜皓文（黑仔）媽媽，她在接納黑仔是變性人的一幕，演繹得非常感人。

Lily姐今年6月出席《好日子》首播飯局。（視覺中國）