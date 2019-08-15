【逃犯條例】佘詩曼公開表愛國心跡：「我愛我的祖國中國！」

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例惹起大批市民不滿，引發連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，警方與示威者更已多次爆發流血衝突。然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應，示威者的抗爭依然繼續。很多藝人在這段敏感時期都未有發聲表態，但亦有不少藝人於社交網上公開表態講明立場，最新一位就是佘詩曼（阿佘）。

阿佘演出《延禧攻略》而在內地爆紅。（《延禧攻略》微博圖片）

阿佘今日凌晨在個人微博出post留言表示：「#香港永遠是中國的一部分# 我愛我的祖國中國，我愛我的家鄉香港。我愛和平，願我們的社會恢復和平與安定。」並轉載了央視的post：「我愛中國，我愛香港！#香港永遠是中國的一部分# Hong Kong is part of China foever 轉發！讓全世界都知道！」而她此話一出至今已獲得近30萬網民讚好。支持她的網民留言讚她講得好：「作為佘詩曼粉絲，我們跟她一樣堅持香港是中國不可分割的一部分。」

阿佘表明愛國心跡。(佘詩曼微博截圖)

香港網民感失望

不過就有香港網民於阿佘的ig上留言：「人民幣係香啲」、「原來係中國香港嘅藝人，係我哋一直誤會咗，咁我unfollow先喇」、「佘詩曼我鍾意咗你十年， 細細個到依家，我估唔到你都X共，X你老母啊，我以後唔會再同人講 我女神係佘詩曼啊」、「對你好失望」、「射爆了眼球，還不發聲？ 你是香港人嗎？」、「生於斯長於斯，記住你喺邊到出道，係香港人先令你有知名度」。亦有人以簡體字留言讚阿佘，然而也有人罵她是「港獨」份子。

內地網民狂讚阿佘，但香港網民就批評佢。(佘詩曼微博圖片)

為一個Like補鑊？

其實阿佘今年6月曾因為在IG中like了反逃犯條例示威的影片，被大陸網民發現後即指責她支持「港獨」，揚言要抵制阿佘演出的所有劇集，甚至要求她滾出內地演藝圈，阿佘事後即發文澄清並強調自己愛國愛港，且取消了她like的該段影片，遭港網民批評她是偽人，又問她知否支持反修訂逃犯條例不等如支持港獨。有傳今次是中央要求演藝界人士表態愛國，如果藝人不表態，將影響他們在內地的工作批文。

佢曾經捲入「港獨」風波。(佘詩曼微博圖片)

點擊下圖逐格睇網民對阿佘嘅留言，以及阿佘嘅靚相：