陳凱琳為老公鄭嘉穎大搞50大壽　寵夫寵出好老婆新標準

陳凱琳（Grace）日前才與鄭嘉穎慶祝結婚一周年，昨日（15日）又為老公大搞50歲大壽，上至邀約好友，下至找場地佈置攝影美食，都由Grace一手包辦，寵夫寵出新境界，連好友陳嘉寶（Anjaylia）都忍不住留言說：「做乜將好老婆個標準set到咁高？」

陳凱琳為老公鄭嘉穎籌辦50歲大壽。（IG圖片／ghlchan）

Grace 在社交網站大曬老公生日party花絮，相中所見，她邀請了40多名好友出席，當中包括「鐵馬尋橋兄弟」馬國明、林子善夫婦、黃嘉樂與女友，另外有胡杏兒夫婦、林夏薇、好姊妹陳嘉寶夫婦及賴慰玲等。

陳凱琳為老公廣邀各界好友出席party。（IG圖片／ghlchan）

為了給老公一個開心難忘的50歲大壽party，Grace 為他廣邀各界好友，又找場地美食和佈置，就連生日蛋糕都非常有心思，是一個法拉利名車造型的翻糖蛋糕，上面站着鄭嘉穎穿西裝的公仔，非常知老公心意。相中所見，Grace以女主人身份滿場飛，又親自為賓客們揸機影相留念，令大家玩得非常盡興，Grace看起來似乎比老公更興奮，完全是見老公開心，自己更加開心。

Grace 更在IG留言：「不能形容有你出現在我的生命中是多麼幸福的一件事，老公，希望你有一個最好的生日！」。一段美好的婚姻，就是你對我好，我會對你更好吧！

Grace感恩生命有中鄭嘉穎的出現，老公開心，她比他更開心。（IG圖片／ghlchan）