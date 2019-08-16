李嘉誠以「黃台之瓜」發聲　《武則天》曾重現經典一幕

近來因政府修訂《逃犯條例》引起爭議，社會上有不同聲音，也引發連串反修例的示威和遊行等，警方和示威者更多次爆發流血衝突。今日（16日）李嘉誠首度發聲，在多份報章刊登頭版廣告，引用名句「黃台之瓜，何堪再摘」8字表態。而這句話正是出自武則天與唐高宗所生的二子李賢，在自殺之前所寫下的絕詩《黃台瓜辭》。

李嘉誠在《東方日報》刊登廣告，再次引用「黃台之瓜，何堪再摘」。

今日多份報章頭版都有李嘉誠以「一個香港市民李嘉誠」刊登的廣告，上面寫：「正如我之前所講，『黃台之瓜，何堪再摘。』」。這句詩出自唐代李賢的《黃台瓜辭》，李賢是唐高宗李治與一代女皇武則天4名親生兒子之中的次子，他自幼聰敏、過目不忘，頗得李治寵愛。公元675年，李賢的親生哥哥、皇太子李弘死後，李賢被封為皇太子。在李賢當太子的時候，他曾有感於母子的親情在權力爭鬥之下已經蕩然無存，曾作這首《黃台瓜辭》，希望母親醒悟，莫對其他兄弟趕盡殺絕。全詩為：「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀，三摘尚自可，摘絕抱蔓歸。」

由范冰冰、李治廷主演的《武則天》在2014年播出時深受觀眾歡迎。（劇照）

「黃台之瓜，何堪再摘」出自唐代李賢的《黃台瓜辭》，劇集《武則天》中亦有這一幕。（影片截圖）

由范冰冰及李治廷主演的《武則天》，亦有重現這個故事。劇中李賢（王文傑飾）因為謀逆及弒兄被廢太子之位，更被貶為庶人，流放巴州。他在路上歇腳時有感而發，說道：「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。」雖然歷史上指武則天在將李賢流放後，仍不放心，逼他自盡，但在劇中范冰冰飾演的武則天，眼見兒子淪落至此，也不禁痛心落淚。

劇中武則天（范冰冰飾）見到兒子這般下場，都非常痛心。（影片截圖）

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