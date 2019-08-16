朱茵發表愛國言論　網民強烈推薦買Hermès五星紅旗袋

朱茵於微博發表愛國言論。（微博圖片）

繼成龍、楊千嬅、陳曉東等香港藝人於社交網表態愛祖國後，朱茵昨日亦在facebook貼上來至央視新聞嘅「我愛中國，我愛香港！」圖片，並寫上我愛中國，我愛香港，更愛和平！其言論即時獲唔少使用簡體字嘅網民留言讚好，但同時亦有網民留言揶揄她「我愛人仔，也愛港紙」，並紛紛推薦朱茵要入手Hermes最新推出嘅五星紅旗Birkin手袋 ，亦有留言問「黃貫中呢？」、「海闊天空呢？」。但其後，好快就網民表示呢個fb專頁並只係粉絲專頁，換言之，所有留言都唔關朱茵本人事。雖然fb唔係由朱茵本人負責，但其有官方認證嘅微博，昨日就發表咗「我愛中國，我愛香港，更愛和平！ ​​​​」呢12粒字。對於佢呢個舉動，其實都唔難理解，因為近年朱茵嘅工作重心基本上都喺內地。

朱茵呢個fb page無任何認證，而喺更多資訊一項中，亦有寫明「此專頁不是朱茵本人開的，只是粉絲為自己偶像開而已！！」

另外，鄧萃雯昨日亦轉發央視新聞官微「我愛中國，我愛香港！香港永遠是中國一部分(份)#香港永遠是中國的一部分(份)# Hong Kong is part of China foever 轉發！讓全世界都知道！」嘅文章，並同時表示對於身為中國人而感到驕傲。「曾經去過外國生活作留學生，真的很難找到歸屬感，世界根本沒有一個地方是完美無瑕的；都是靠人民共同努力，不斷進步而建立出來的成果。願中國國泰民安，繼續向前。願香港和平 #守護香港」對於鄧萃雯嘅舉動，自然地得到內地網民一致讚賞。

鄧萃雯上月都有IG同微博表示反對暴力。