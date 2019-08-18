Gary Chung繼續曬私人飛機曲線愛國　暗寸示威者係「那渣嘢」

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，警方與示威者更已多次爆發了流血衝突。然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應，示威者的抗爭依然繼續。千億新抱徐子淇的御用星級化妝師Gary Chung，曾為特首林鄭月娥於2017年競選時化妝，Gary一向支持警方執法，他日前就於facebook大曬銀行存款一千萬元，並嘲諷參加「8.16齊撳千」曬錢行動的人是「傻仔」，表示：「本來我個Premier戶口最少存100萬現金就夠，今日我就存夠1000萬，啲儍 (傻) 仔儍 (傻) 女可能要問阿媽轉賬幾草嘢畀佢哋先撳到張一百蚊出嚟！」

Gary曾經為林鄭化過妝。(Gary Chung fb圖片)

昨晚Gary又再於fb出post曬他坐私人飛機，他post了一條短片並留言表示：「好彩我做job D（啲）客係比我坐私人飛機，就算撞到那渣嘢逼爆機場都冇影响（響），因為那渣嘢係入唔到私人飛機場架！」還hashtag了「#L先生都係坐平民飛機仲要比其它乘客影佢肥美睡姿」及「#有傻仔以為拎住馬會投注卡就可以入閘」短片一開始影住一架停在香港私人飛機場的私人飛機，之後就有Gary在私人飛機廂內的自拍相以及他用餐時的自拍相，又有從窗內影出去的夜景，以及他落機時的相。而莊思敏亦有留言表示：「可唔可以帶我去做助手，見識下」。

Gary喺私人飛機入面自拍。(Gary Chung fb截圖)

另外，Gary Chung今日就post了《香港01》日前有關他曬一千萬的報道，指自己登上了內地的全國新聞，並留言表示：「原來我前日喺國內上咗全國新聞！琴 (尋) 日收到好多各省市朋友嘅支持，好感動喔！」，又hashtag了「#唔怕壞人滅我聲 #支持法治 #反攬炒 #十四億人民支持撥亂反正」，再次表明了他撐警以及愛國的心跡。然而，昨晚就有美容公司發表聲明，指Gary的言論引起公眾不滿，已中止與他的一切合作關係。《香港01》聯絡了Gary但到截稿時他亦未有回覆。

Gary又再出post發功，莊思敏都有留言。(Gary Chung fb截圖)

點擊下圖逐格睇Gary之前個曬存款post，以及佢有邊啲星級客人：