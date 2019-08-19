【夏萍設靈】契仔林家棟激動流淚：我返嚟見到佢最後一面

資深女星夏萍於本月12日離世，終年81歲，今日於紅磡萬國殯儀館孝思堂設靈，其契仔林家棟下午到場打點並接受傳媒訪問。

資深女星夏萍於本月12日離世。（陳順禎攝）

林家棟表示契媽生前想土葬，因為她很怕花，亦有說契媽的歲數是81歲，有其他的歲數說法是因為契媽當初在香港為了方便找工作，所以將年紀報大，他說：「其實佢嘅嘢我都唔係問太多，因為有時佢都幾倔強，有時佢唔願意講我唔會問佢，佢講咁多我就聽咁多。」

林家棟接受訪問。（陳順禎攝）

至於夏萍的病情，家棟說：「其實佢7月底就中風，中風之後因為佢本身有糖尿病，又有高血壓，所以好多時醫生就講咗，預咗呢個薄血藥會影響某啲病，用咗嗰啲嘢又會影響其他病，醫生話佢呢個年紀亦都好難去做一啲好大嘅動作去幫佢手，唯有用藥物慢慢去吊住吊住，希望佢可以冇咁辛苦。當然我喺國內開緊工，我聽到呢個消息就問醫生可唔可以捱到我返落嚟，佢就話盡人事。最緊捱咗兩個禮拜，我返嚟係見到佢最後一面。」

講到呢度，家棟忍唔住喊咗出嚟。（陳順禎攝）

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有記者問到夏萍姐會否有遺言，家棟說：「佢成日都擔話自己走咗之後會點，我話唔使擔心喇，我喺度，其實佢晚年嘅時候，佢一個人其實幾孤獨，我可以做嘅就係成日陪佢。直至佢入護老院我都要哄佢入，十年前我叫佢佢唔肯入，到早幾年跌低咗，十個鐘頭先知道，我話唔得一定要入。於是我問杜sir可唔可以盡快安排佢去藝進同學會護老院，三日之內幫我搞掂咗，先可以畀到佢安定。佢自己問將來走咗之後會點，我話你定喇，你叫得我做囝，我叫得你做阿媽，總之我一定會照顧你到尾。」說到這裡，家棟再次落淚。