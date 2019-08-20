吳亦凡演出遭鐳射筆照射逹幾十秒　工作室回應：已委託主辦方追查

吳亦凡（Kris）昨日（19日）在內地出席活動表演《大碗寬麵》時，被人用鐳射筆長時間照射，令粉絲相當憤怒，因此在網絡引起熱議。

在網絡曝光的視頻中來看，Kris大概演唱到接近兩分鐘時，鐳射燈光開始出現，並一直追隨着他，對其身體、臉部、眼部不停掃射，長達幾十秒，還幾度照射到舞台旁邊的工作人員。期間Kris更用手遮擋了一下眼睛，然後繼續演唱，順利完成演出。

鐳射燈光直射到Kris眼部。（微博@不知名娛樂博主）

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粉絲們見到後紛紛暴怒，留言指責到：「道德底線都沒有了」、「難以想像會有人有這樣的心思做這種傷天害理的事」、「不管照的是誰，這種傷害人的行為就是心理扭曲，不喜歡就不要看，為什麼去傷害人家」等等，替Kris不忿。

粉絲為Kris昨晚演出遭受鐳射筆照射的行為感到憤怒。（微博@「Mr_吳亦凡工作室）

事後，「Mr_吳亦凡工作室」也在微博發表聲明，稱不明人士的鐳射筆照射對吳亦凡造成不良影響，嚴正譴責該行為，並已委託主辦方追查此事，工作室將保留進一步追究法律責任的權利。呼籲觀眾自覺遵守晚會秩序，尊重表演藝人。

其實不止Kris，其他藝人包括蔡依林、TFBOYS、蔡徐坤等都被鐳射筆照過，其存在較大的安全隱患。微博有網友指出，消防曾經對鐳射筆做過實驗，3秒可點燃火柴，照射氣球爆裂，威力極大。

吳亦凡工作室發表聲明。（微博截圖）