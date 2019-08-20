【開心速遞】劉丹變公園大叔情陷大媽：中佬廢佬都逃唔出佢五指山

呢個畫面，相信屯門居民一定唔會陌生。



《愛•回家之開心速遞》劇情經常緊貼社會時事，昨晚（20日）播出一集「決戰大媽舞」，以屯門公園大媽做背景，講述熊樹根（劉丹）由池美麗口中得知池富被大媽舞所迷惑，連生意都唔接，更挪用女兒池美麗嘅食飯錢去打賞大媽，又聽到「中佬同廢佬都逃唔出佢嘅五指山」，劉丹亦都忍唔住去一探大媽「媚媚」有幾厲害。

根叔為咗令池富抽身，不惜放血般派利事。

見到有新客搵上門，大媽「媚媚」除送冰凍酸梅湯之外，亦透露自己本身係黑龍江舞蹈團成員，並楚楚可憐咁話自己「為生活先跳廣場舞，都係靠苦力搵食。」結果，向來正氣又孤寒嘅根叔，如同痴孖根一樣，日日喺公園做散財童子，打賞利事每封唔係一千就係五百，笑言「月亮代表你的心，利是代表我的金」，風騷程度直迫Happy伯，又無視熊若水（呂慧儀）脫離父女關係嘅威脅。

但點解根叔自己都好似好開心咁…

池富風頭被搶，亦終於有感自己嘅行為同根叔無異，決定抽身。見池富唔再沉迷大媽舞，根叔亦自覺任務完成，將身上所有嘅利時派晒比大媽後離場。一班大媽以為執到寶，結果打開之後，發現內裡原來係根叔嘅金句「自力更生」、「回頭是岸」……

如果池美麗跳埋一份都幾正。