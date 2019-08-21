【中餐廳3】黃曉明領軍餐廳menu翻譯錯漏百出　網民：醜出國際喇

內地美食真人騷《中餐廳》第三季由黃晚明擔任店長一職，他帶領住秦海璐﹑楊紫﹑王俊凱等人在意大利開餐廳，節目中他的言行舉止卻受到一眾內地網民的熱議，指他為人太霸道，疑患有「中年王子病」。繼黃曉明的表現被批評之後，今日又有網民發現了他們的餐廳Menu上的中英文翻譯錯漏百出，取笑他們整個團隊丟架丟到外國去。

黃曉明被網民懷疑患有「中年王子病」。(中餐廳微博圖片)

網民細看餐廳這份中英對照的Menu，輕易就可以找出多個翻譯上的錯處，錯得相當之明顯。例如Menu上面的「可口可樂」被寫成是「Coke Cola」（應為︰Coca-Cola）、「軟飲」被寫成是「Sort Drink」；珍珠奶茶就被寫為「Pear Milk Tea」；意大利啤酒就譯做「Italy Beer」；夏日紅西柚酸奶就被譯做「Summer just yogurt」；老北京酸梅湯就變成了「Peking Plum Syrup」等等，基本上每一行都有問題，就連量詞都出錯。

雖然不知道這份Menu是由黃曉明等藝人負責主理，抑或是製作團隊為他們提供的，但即使是幕後製作交到藝人的手上，他們看到有錯也可以提出的，然而這份Menu卻就咁出街了，令網民嚴重質疑參與拍攝藝人的教育水平以及英文程度。

佢哋餐廳份menu真係錯漏百出。(中餐廳節目截圖)

節目中更有講明店長黃曉明會親自審理菜單，不禁令人懷疑他到底有否真的有仔細看清楚這份Menu的中英翻譯？定還是他看了卻依然不知道有哪裡出錯？有網民就留言表示：「醜出國際了」、「臉都被丟乾淨了」、「這菜單外國人會看得明白嗎？」、「你們叫外國人怎麼下單啦？」、「這英文水平似是初中未畢業吧。」、「整個團隊就沒有一個人懂得英文嗎？」、「他們真的能跟外國人溝通到嗎？」

佢哋全員被網民質疑英文水平。(中餐廳微博圖片)

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