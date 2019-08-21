泳兒為新歌特製filter　成全港首個擁有IG專屬濾鏡歌手

近年各種手機變樣濾鏡出神入化，為生活帶來一點樂趣，歌手泳兒（Vincy）都趕上潮流，為自己新歌《野木蘭》特製惡魔與天使濾鏡，這次天使同魔鬼的概念是來自MV中，Vincy所扮演的天使及男演員扮演的魔鬼。這個濾鏡在IG上架，成為香港首個擁有IG專屬濾鏡的歌手！

Vincy 成為香港首個擁有IG專屬濾鏡的歌手。（EGG）

Vincy指今次找來朋友共同製作濾鏡，「因為之前好多人玩變老或者變BB樣，都好奇點樣整呢啲app出嚟，於是我就問咗啲朋友。本身淨係諗住整Facebook，因為聽聞Facebook係易整啲，亦都有嘗試去申請IG，因為我哋鍥而不捨嘅精神，IG都approve（批准）咗我哋個filter（濾鏡）。」

另一款魔鬼濾鏡。（EGG）

記者實測過這個濾鏡都幾立體，Vincy亦坦言整個製作過程也絕不容易，「其實整個過程都好艱辛、好複雜，我哋今次整3D嘅角，之前都畫咗好多草圖，試咗好多唔同嘅版本，先去到而家嘅版本；另外對翼，通常大家都係玩偵測個樣，但今次我哋向高難度挑戰，就偵測個膊頭，所以都研究咗好耐，差唔多用咗成個月嘅時間，最後得到IG嘅批准，所以都覺得算係一個壯舉。」

好多圈中朋友都第一時間試玩這個新濾鏡：