【開心速遞】高層嫌某集話題太敏感而抽起　內容竟同威龍百貨有關

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的劇情向來緊貼社會時代步伐，之前於6月播出過的第598集「我的口疏男友」，就與當時的現實情況「接軌」，隔空呼應有香港市民反對特區政府擬修訂《逃犯修訂》所引發的示威行動，該集播出後即引起網民的熱議，網民紛紛留言大讚劇情貼地。不過隨住近期示威者的行動升級，無綫亦避免播放一些跟政治敏感的劇集內容，有傳《開心速遞》其中有一集就因此而要抽起唔播。

之前於6月播出過的第598集有示威鏡頭。(劇集截圖)

據悉，該集被抽起的內容是講述接龍集團有員工向公司表達不滿，並向大龍生 (羅樂林 飾) 表達訴求和爭取，當中包含了示威的場面。有消息指就是因為這一幕的示威鏡頭，怕會涉及現實中的政治敏感話題，據知高層看過該集後，驚引起觀眾有不同反應，結果臨時抽起該集，不過此決定，令有份拍攝的演員及台前幕後工作人員，非常驚訝，因為《開心速遞》經常諷刺時弊，最近一集劉丹亦暗嘲屯門事件，所以大家對高層這個決定十分不解，但《香港01》電話訪問了該劇的監製林建祥就有關消息求證，祥哥表示：「無啲咁嘅事，無抽起，嗰集會照播，其實我唔覺得當中嘅示威場面有咩敏感，大家唔好諗得咁誇張，你遲啲睇咗就知道。咁正常嘅剪接同刪剪係有嘅，例如有啲比較暴力嘅鏡頭，拎支棍扑頭，係會刪剪咗嘅。」

點擊下圖逐格睇之前播過嗰集嘅示威戲份：