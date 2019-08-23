【12個夏天】鄧佩儀激罕三點式拍節目　與丁子朗斐濟浸泥漿浴

TVB旅遊節目《12個夏天》由多個藝人主持，分別遊歷五個國家，感受各國不一樣的夏天。最新一集由鄧佩儀（Gloria）和丁子朗帶大家遊斐濟，一向勁錫身的Gloria今次也有小露性感，以三點式上衣上陣。

鄧佩儀激罕在幕前小露性感，與丁子朗齊齊浸火山泥漿浴。（影片截圖）

Gloria和丁子朗來到陽光與海灘聞名的斐濟，齊齊浸火山泥漿浴， Gloria穿上三點式，雖然只限上衣，下身配一條極高腰短褲，而且全程謹慎護胸，非常錫身，雖然比起其他女藝員，Gloria 的身材不算澎湃，但也算小露性感。節目也有照顧女觀眾，香港先生出身的丁子朗，也有大騷結實胸肌，與Gloria一起浸泥漿浴。

節目亦有照顧女觀眾，香港先生出身的丁子朗也有派下福利，結實胸肌任睇。（影片截圖）

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Gloria是2013年華姐冠軍，除了選美時有穿過比堅尼示人之外，入行以來，在幕前鮮有性感演出。雖然Gloria係鬼妹仔，於加拿大長大，不過性格較為保守，近日即使有在IG曬下泳衣相，但不是一件頭就是三點式上衣配短褲，不過錫身有錫身的好處，咁先顯得矜貴。

Gloria 平時着衫都幾保守，最多露下腰仔。（IG圖片／gloriapuiyeetang）