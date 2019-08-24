網民讚阮民安型過余文樂一百倍　Tommy：真香港人每個都咁靚

阮民安（Tommy）周五（23日）晚出席電影《白宮淪陷3天使淪陷》的首映禮，坦言到首映禮前在旺角參與了由市民發起的「香港之路」全港手牽手人鏈活動，以效法波羅的海抗爭並希望喚起國際關注。在此之前，Tommy亦經常向反對《逃犯條例》修例的示威活動表示支持：「我自己親身參與、亦都喺網上睇到好多，我見到呢幾個月香港人嘅團結、力量同愛都返返晒嚟，有少少久違咗。可能有一段時間，大家都覺得香港人係自己顧自己、或者比較自私，而呢個運動令大家聚埋一齊，大家都想救呢個地方，其實我哋好愛呢個地方！喺到同大家講多次香港人加油，我哋一定有機會打贏呢場仗。」對於現場有不少人認出自己，Tommy亦歡迎大家和他打招呼、聊天：「如果可以畀多啲正能量大家，我係無任歡迎，任何地方、任何時候都可以搵我傾計、影相。」

Tommy在參與「香港之路」活動後趕到首映禮現場。（陳順禎攝）

過去的星期日（18日）是Tommy老婆的生日，而他卻選擇了出席818民陣的維園集會，問到他後來怎麼為太太補祝生日，Tommy就說：「我同太太其實之前嗰個幾星期都喺東京做嘢，每一日都帶埋大仔一齊去唔同地方；我都有講未必同到佢慶祝，818去集會佢都好明白嘅，因為對香港嚟講係好重要嘅日子，佢都好支持，因為佢係我太太嚟㗎嘛！返到去好簡單同佢食咗餐飯，就已經好滿足。」

Tommy預告E-Kids準備回歸，希望大家多多支持。（陳順禎攝）

日前有網民在Tommy的個人社交媒體留言：「今時今日阮民安型過余文樂100倍！」更穫得超過1萬4千個讚好，對於網民的讚美，Tommy就回應：「我哋呢啲2002年已經喺呢個娛樂圈世界打滾浮沉，邊句真邊句假一時三刻唔會咁易動搖，我係唔會咁易信㗎！OK啦，總之香港人做返真香港人做嘅嘢，就每個人都咁靚！」