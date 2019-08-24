蕭亞軒40歲生日高調公布戀情　現任男友係24歲內地高大靚仔小鮮肉

台灣女藝人蕭亞軒 (Elva) 一向有小鮮肉收割機之稱，歷任多位男朋友均是20多歲的嫩男，而她於今年6月已被盛傳戀上了現年只有24歲的內地男模黃皓 (Justin)。今日是Elva 40歲生日，她就特地趁自己生日咁開心的日子高調宣布戀情，大方認愛黃皓。Elva於凌晨1時許在微博出Post放閃，一口氣貼了四張她和男友Justin的親暱照片，並留言表示：「愛就是需要我們在一起。」相中的Elva同Justin表現得非常之sweet，她還展現出小鳥伊人的一面，兩人一睇就知道是熱戀中的情侶。

Elva趁40歲生日於微博公開戀情。(蕭亞軒微博圖片)

Elva的男友Justin亦同樣有於微博出Post公開與Elva的戀情，並留言：「和你在一起。」但之後卻刪post了。未知是否因為Elva的粉絲太熱情，他們除了在偶像的微博紛紛送上祝福，又去了Justin的微博留言叫他要錫住Elva，要對Elva好些，未知是否因而嚇親了Justin，又或是讓他感到有壓力，令他突然刪post了，相當離奇。有網民就留言問Justin為何要刪post，亦有人留言質疑：「難道是這段情有暗湧？」

Justin原本都有出post，但係之後就delete了。(黃皓微博圖片)

雖然Elva大過Justin足足16年，但仍無阻兩人共譜這段姊弟戀。其實Justin早於兩年前已被傳媒影到他到Elva的家過夜，但當時Elva並沒有公開承認Justin是她的男朋友。Justin是目前Elva的情史入面，跟她年紀相差得最大的一名男朋友。Justin於1995年在廣州出世，身高1.83米，屬高大靚仔類型，他曾在溫哥華留學，也曾到台灣發展演藝事業，且在內地任職model。他還會修讀演藝相關課程來增值自己，希望能在娛樂圈中闖一番事業。他至今的演出經驗不算多，拍過一套微電影《貓屎咖啡》，並擔正做男主角。

Justin於《貓屎咖啡》微電影做男一。(貓屎咖啡微博圖片)

據悉，Elva與Justin的戀情於一個朋友聚會中萌芽，Elva的經理人公司被問到Elva和Justin拍拖一事，就回應表示Justin是Elva最好的生日禮物，在Elva最低潮，以及身體健康出狀況時，是Justin在保護她和照顧她。有消息指兩人已交往2年，剛認識時Elva的身體已經不舒服，Justin剛好進入了她的生活，陪伴在她身邊照顧她，對她不離不棄且呵護備致，令Elva大為感動，Justin亦因此而成功攻陷了她的心。

Justin對Elva十分照顧。(黃皓微博圖片)

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