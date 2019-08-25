【多圖】內地嚴選最想共處傘下男星　TFBOYS三子跑出全因貼心舉動

內地近年以小鮮肉男星主導，一言一語，舉手投足，也令無數女粉絲激動尖叫，台上幕前固然風采過人，可望而不可及，但原來一個打傘的小動作，反而更顯出偶像的人品，近日內地選出「最想一起撐傘的男星」，他們不約而同為粉絲、助理撐過傘，私底下溫柔體貼的個性，難怪他們在內地均是萬人迷。

王源

偶像團體TFBOYS成員，在2017年被美國《時代雜誌》選為「最具影響力青少年」之一，代表作品有《因為遇見你》、《十七》及《大主宰》。能夠跟他一起撐傘，相信是不少粉絲夢寐以求的事，最讓人意想不到，是王源有一次落機，當時下著大雨，有熱情粉絲冒雨等他，他即心痛說「都打個傘吧，先別拍了，太冷了」，隨後更為粉絲撐傘，此舉令粉絲相當感動。但王源現獲得「伯克利音樂學院」取錄，今年9月會到波士頓上課，粉絲要隔一段時間才能再見到他。

王源在2017年被美國《時代雜誌》，選為「最具影響力青少年」。（王源微博圖片）

王俊凱

TFBOYS成員的王俊凱，就讀北京電影學院表演系，比較起歌唱事業，他的電影及劇集更加火熱，曾主演電影《解憂雜貨店》、電視劇《天坑鷹獵》，雖然已是爆紅的大明星，但他本人卻沒有明星架子，在美國宣傳電影時，曾為助理撐傘，當時粉絲誤會他被欺凌，其實只是他人品滿分，不愛計較，女孩子能跟他一起撐傘，肯定幸福感滿瀉。

王俊凱歌影視三線發展，在內地是紅到發紫的男星。（王俊凱微博圖片）

易烊千璽

TFBOYS成員的易烊千璽，現時就讀中央戲劇學院表演系，除了音樂作品外，他在影視及綜藝方面，也有不錯的發展，熱播中的內地劇《長安十二時辰》就是由他擔正主演，而綜藝節目方面，包括有《放開我北鼻》、《這！就是街舞》、《大冰小將》，在內地紅到發紫的他，在節目《放開我北鼻》中，曾為小朋友打傘，由於彼此身高有差距，易烊千璽撐傘很多時候也會彎腰遷就小朋友，百分百是貼心暖男，相信不少女孩子也想跟她一起共處傘下。