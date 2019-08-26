菲律賓網紅兄妹靠超強舞技擁過千萬粉絲　萌爆4歲妹妹出場搶晒Fo

紅遍網絡的菲律賓Youtuber Ranz與Niana兩兄妹，以精湛的舞技和創意的編舞成名，至今在Youtube上已擁有近1650萬的訂閱粉絲 (哥哥Ranz有900多萬，妹妹Niana有700多萬)。而在Facebook上Ranz就有逾720萬人follow，Niana則有1439萬人follow，兩人合共有2159萬的FB粉絲。至於IG，Ranz就擁有370萬粉絲，妹妹Niana則有710萬粉絲。Ranz and Niana這個兄弟跳舞組合除了會將至hit的歌曲重新編舞再跳，還有很多超萌又溫馨的互動，以及日常生活的搞鬼得意片段，令他們成功攻陷粉絲的心。

Ranz、Niana同Natalia早前慶祝youtube訂閱粉絲超過900萬。(Natalia Guerrero fb圖片)

Ranz今年 22 歲，而妹妹Niana則只有13 歲，兩人的年齡雖然相差9歲，但卻完全沒有半點代溝，兄妹感情極佳。原來妹妹Niana本來是個害羞又內向的小女孩，不過在哥哥Ranz的鼓勵下，Niana 開始嘗試與哥哥一起進行雙人舞的表演，現在她已變成了充滿自信又愛笑且享受在人前表演的活潑小女孩。Ranz和 Niana最初是在菲律賓當地走紅，經一眾粉絲瘋狂分享後，他們已經成為了全球都擁有粉絲的網路紅人。

佢哋三兄妹喺全球都有粉絲。(Natalia Guerrero fb圖片)

而自兩年前開始，Ranz和Niana的跳舞片中，還多了一個超強的「彩蛋」，就是他們的妹妹Natalia。現年只有4歲的Natalia不單止樣子長得超級可愛甜美，還遺傳了哥哥姐姐的跳舞天份，在片中展現出驚人的舞技。Natalia會於片頭、片中間又或是片尾時段出現，跟Ranz和Niana一起跳舞，每次都成功搶晒Fo，真係萌到爆！Natalia在她的FB已擁有130萬的粉絲，網民都好喜歡她，一見到她就會高呼：「可愛到個心都融埋喇！」

佢哋三兄妹感情極好。(Natalia Guerrero fb圖片)

點擊下圖逐格睇佢哋喺網上有幾多粉絲，以及佢哋啲靚相：