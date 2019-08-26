「新疆四美」熱依扎自爆有抑鬱症　素顏現身網民大讚夠勇敢

模特兒出身嘅熱依扎身材甚有睇頭，而佢之前亦不時大派福利圖。（微博圖片）

33歲內地女星熱依扎早前喺微博自爆患有重度抑鬱症及重度焦慮，曾經死過好多次。隨後，又因有內地娛樂記者指：「自曝有抑鬱症的女星曾有過一段很深刻的感情，當時她被男友利用，該女星被男友賣給高層後遭到騷擾，導致接不到資源，一度離開演藝圈，還曾輕生，幸好現在狀態漸漸恢復。」雖然未有指名導姓，但唔少網友都推測係熱依扎。

但近來衣著打扮大跌Watt。(視覺中國)

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現年33歲新疆出身嘅熱依扎係哈薩克族人，15歲時就已經當雜誌模特兒，轉型做演員後，熱依扎本著「有料唔怕晒」嘅精神，試過早前喺台灣宣傳《甄嬛傳》時，疑真空上陣，又試過影雜誌時，臥於床上擺出極為撩人嘅甫士。之不過，未知是否受抑鬱症影響，熱依扎的性格有大轉變，最近嘅打扮愈來愈隨意，月初現身北京機場時，赫然發現佢有小肚腩之餘，一張素顏臉雖然同盛裝的她有不同感覺，但網民反而大讚她勇敢，因為大部份有名氣的女星，都會非常濃妝現身機場，所以熱依扎這次舉動，令網民覺得她與眾不同。之不過，除了打扮率性，熱依扎亦對演藝圈有不同看法她說「如果不是因為演技才走到熱搜，對一個演員來說有什麼可開心的呢？」並直言自己根本不會在意任何事，可隨時離開演藝圈。

同樣都係出入機場，熱依扎呢一身確係養眼好多。（視覺中國）