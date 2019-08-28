【逃犯條例】黃夏蕙出席手牽手被標籤暴徒　發文稱心痛︰人言可畏

反對《逃犯條例》的示威活動已經持續兩個月有多，期間部份市民延伸各樣活動表達訴求，例如靜坐及手拖手活動等。有人反對亦有人支持，不少藝人也在這數月來紛紛表態。其中黄夏蕙（夏蕙姨）早前宣布會參加區議會選舉，為了解市民為何上街，她在8月23日現身手牽手活動了解整個活動。期後有人將她的相片上傳上網，然後她便接收了很多電話及被標籤是「暴徒」，令她感到不開心。昨天（28日）便在自己Facebook發表了「人言可畏？」的貼文。

夏蕙姨在Facebook以「人言可畏？」一文回應網民指控。（黃夏蕙Facebook截圖）

內容如下：「人言可畏？近目我希望貼身了解青年人在遊行時，佢哋究竟心裡面想啲乜嘢，同心中怨氣何時開始，我同肥豬研究咗一陣後，決定身心力行陪佢哋企咗10分鐘，當時唔少得係跟他們舉起手機燈，然後自拍合照啦！大約10:30左右，我同肥豬差不多食完餐飯之後，那張含照被無限分享。然後有好多好好朋友，透過WhatsApp、微訊同打電話俾我，話我唔洗解釋，我原來係暴徒！揚言不會見我，有活動不會找我去！被中國列入黑名單...…等，令我好唔開心，點解我想親身去了解班年輕人內心想法，更希望令佢哋開心啲，減輕心中怨氣嘅同時，一班平日同我好好感情嘅老友，竟然如此對我做出致命傷害呢？親身去了解年青人都要推我到暴徒的位置呢？我終於明白阮玲玉，點解可以因為【人言可畏】4個字而去自殺。點解要咁傷害我呢？大家為尊嚴而各企一邊，不理對方，繼續仇視和邊緣化，根本解決唔到依家社會問題。面對面，放下心中的牆來商量，先至可以有大和解的一日。最後....我心很痛！從未如此的痛！因為呢班係我平日社區的好朋友，有老朋友、契仔、契女、仲有.....我真的很痛......」