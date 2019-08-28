【後生仔傾吓偈】麥明詩曾hack入男友fb：複製佢溝女訊息e返俾佢

一講到恐怖男友，麥明詩即時舉手話有嘢要發表。

最新一集《後生仔傾吓偈》以「恐怖情人」為題，一聽到呢個題目，麥明詩即時舉手表示有嘢講，佢透露當年喺英國讀書時，發現身在香港嘅男友原來曾經追求另一女仔，但最終因為心軟而原諒對方。「佢承諾唔會再同佢傾，點知後來我hack咗佢facebook，發現原來佢係咁同對方傳訊息，雖然都唔係好嚴重，但對17、8歲嘅我嚟講係奇恥大辱，於是我整個訊息copy再email比佢。佢好快覆返我email話要去跳橋，因為好內疚，承受唔到，所以想放棄生命。」由於當時麥明詩喺學校上緊堂，加上人不在香港，所以都幾慌張，於是佢就同老師講要休息一陣。離開課室之後，麥明詩考慮到如果佢因為男友咁嘅威脅而屈服，一段關係都會變得唔健康，於是佢最後決定通知男友媽媽。雖然麥明詩未有喺節目中交待結果，不過相信呢位前度都係得個講……

人生係未一定要有一個日本女朋友呢？黃庭鋒話：「好難答你，因為我已經有一個。」

其後，眾人討論到日本女友是否真係咁「Gfable」時，麥明詩表示「日本女朋友喺開心完之後，會同你講真謝謝你」，嘉賓戴祖儀亦表示「聽男仔朋友講 ，人生一定要有一個日本女朋友。」到底真定假呢？曾經喺日本讀書兼同當地女仔拍拖嘅黃庭鋒就話呢個問題好難答，但透露如果同香港女仔比較的話，日本女生唔會太CHUR。「佢哋唔會太干涉你生活， 但某程度上又會覺得距離係遠。（如果你成日好晚返，擺明去溝女呢？）佢哋好尊重。」咁真係叫尊重，而唔係放任？！一眾後生仔不停追問日本女仔嘅床上表現，黃庭鋒先係有少少尷尬，但講到「咪就係……多謝囉」時都不禁流露出喜悅嘅笑容。

講到日本女友床上表現，黃庭鋒嘅笑容其實已經交代咗好多嘢。

麥明詩即時追問「同我哋一般主流文化認識係未差唔多定有反差？」黃庭鋒未有正面回答，只係話身邊嘅朋友都非常享受，而佢亦十分認同戴祖儀所指嘅「語言上已經係好大分別」，並透露由於日本情侶唔會喺街上拖手或者攬攬錫錫，相比之下，香港男生會更顯溫柔，仲話如果識日文的話「市場會好OK」。