遺傳王力宏音樂天份　李靚蕾曝四歲大女拉爸爸金曲《愛一點》

王力宏精通結他、鋼琴、小提琴、鼓、二胡、琵琶、古箏、等十幾種樂器，音樂才子嘅稱號當之無愧，除咗勤力，天份更為重要，而且天份真係有遺傳﹗

王力宏精通結他、鋼琴、小提琴、鼓、二胡、琵琶、古箏、等十幾種樂器，音樂才子嘅稱號當之無愧，除咗勤力，天份更為重要，而且天份真係有遺傳﹗

王力宏同李靚蕾育有2女1子，一家五口相當幸福。 （IG：jl.leilei）

LeeHom同太太李靚蕾結婚近6年，育有2女1子，王太不時於網上分享親子生活，呢日佢貼上一張同大女一齊拉大提琴嘅相片。5歲嘅Jiali背住鏡頭，手拎住小提琴望住樂譜，似模似樣噃﹗李靚蕾話：「今年初4歲的女兒說媽媽我要給妳一個驚喜，嚇妳一大跳，然後拿出了小提琴拉了《愛ㄧ點》，沒有譜也沒有人教她，完全用自己的聽力拉出的曲子，我真的嚇了一大跳。」

李靚蕾上載同囡囡一同拉奏小提琴嘅照片。 （IG：jl.leilei）

小朋友學樂器好平常，但咁細個已經可以背埋譜獨奏一曲，除咗天份都唔知點解釋好啦，而李靚蕾亦唔係怪獸家長，知道囡囡對小提琴有興趣，毅然作出決定：「我也需要學小提琴，親身經歷才能更有知識的陪她練習和理解她以後練琴的路上將會遇到心裡或身體上的挑戰。就這樣我成為了女兒的小師妹。人生真的充滿驚奇，當媽媽之前還真沒想過自己會需要用到小提琴這個技能，意外的收獲是因此跟女兒透過小提琴有了一個師姐妹的交流時光，我一起學琴意外的讓她覺得練琴很好玩。很幸運也很珍惜能夠有機會體驗到這麼深沉的愛」

李靚蕾親力親為湊小朋友。 （IG：jl.leilei）