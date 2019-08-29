華莎@MAMAMOO不顧體重開懷盡吃　自爆曾在外地食到嘔

韓國女團MAMAMOO被譽為實力派偶像，唱功和台風都受到K-pop粉絲認可，而且她們在鏡頭前表現淘氣，成功吸引當地觀眾關注，特別是成員之一華莎在MBC綜藝節目《我獨自生活》作風豪爽，毫無顧忌在鏡頭前大快朵頤，因而令華莎人氣急升，連帶華莎吃過的美食也成為搶手貨。不過，即使華莎熱愛美食，仍能保持玲瓏曲線，令MOO MOO（MAMAMOO粉絲）非常羨慕。

MAMAMOO華莎不止唱功了得，而且具綜藝感，深得家庭觀眾歡心。（視覺中國）

華莎在MBC綜藝節目《我獨自生活》毫無顧忌大快朵頤，令華莎人氣急升，連帶華莎吃過的美食也成為搶手貨。（《我獨自生活》畫面）

睇下華莎食得有幾滋味！

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今年3月，華莎在演出KBS節目《屋塔房的問題兒童們》時，直言在宣傳期亦會開懷吃美食，不會特別管理體重，而華莎擔任MBC節目《黃金漁場Radio Star》嘉賓時，又自爆一日能吃五餐，到訪日本時甚至盡情吃到嘔吐，令主持之一金九拉好奇，如此驚人的食量會否變肥，華莎坦言就算發胖也不明顯，贅肉也只會聚集於下半身。過往華莎的臀部和大腿被網民批評肥胖和不夠結實，不過亦有人認為華莎屬歐美風格身材，與一般偶像纖瘦身形不一樣，反而別具特色。

華莎指其身材即使發胖也不易察覺，唯獨下半身會變肥。（《黃金漁場Radio Star》畫面）

華莎去年登上《MAMA》日本場舞台，有網民批評其臀部和大腿肥胖和不夠結實，亦有粉絲大讚具曲線美。（《MAMA 2018》日本場畫面）

回顧華莎過往性感演出