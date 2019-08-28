【12個夏天】張寶兒希臘海灘堅持外套不離身　麥凱程40寸胸肌完勝

張寶兒雖然係以三點式上陣，但就全程穩守件白色長衫。

無綫旅遊節目《12個夏天》集合陳家樂、 連詩雅、張寶兒、張曦雯、羅天宇等人主持，分別去到五個國家，感受不一樣的夏天！ 昨晚（27日)麥凱程（Alex）、 孔德賢（Danny）、張寶兒齊齊去到希臘，除入屋聖淘維尼島嘅洞穴小屋之外，仲玩埋海上滑翔傘及噴射滑板。

麥凱程排腹肌，連外國人都用手check check。

雖則已經身處海灘，但張寶兒惜肉如金，只係肯騷美腿，所以露肉呢部分，交由兩位男主持麥凱程同孔德賢負責。之不過，麥凱程話晒都係港男出身，六舊腹肌加上狂野紋身極為吸晴，喺海中央腳踏Flyboard瀟灑又有形。相比之下，孔德賢完全失色，既怕落水，又無肌肉可言。

沒有比較,沒有傷害。一除衫，孔德賢即時被比下去。

現年26歲嘅麥凱程自小喺法國長大，雖然廣東話唔多標準，但加入TVB至今已有，已獲不少主持機會，如《今期流行》、《法國潮什麼》，劇集方面，《降魔的2.0》、《多功能老婆》亦有其蹤影。感情方面，麥凱程去年被雜誌影到年長佢10歲嘅𡃁妹李綺雯喺鬧市繑手同抱抱，態度親䁥，但未知是否怕影響前途，所以當時麥子程以「唔係好想大家 focus 我既感情生活」作回應。之不過，並有傳麥子程曾經同過一齊主持節目《今期流行》嘅黃碧蓮拍過拖，咁啱，黃碧蓮又係比麥子程年長，睇嚟呢位法藉青年對姐姐情有獨鍾。

麥凱程去年被影到同𡃁妹李綺雯喺鬧市繑手。

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