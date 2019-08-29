何超盈提早兩周入院剖腹生8磅B女　老公Thomas︰她比BB喊得更激動

賭王與四太梁安琪的千金何超盈與辛奇隆 (Thomas) 的愛情結晶品出世喇，真係恭喜晒！超盈去年9月與哈佛高材生Thomas訂婚，並於今年初宣布有喜，超盈為腹中B女取乳名「荷包蛋」，透露預產期是今年9月。不過據悉由於B女Size巨大，營養良好趕住出閘，再等預產期才自然分娩會對母女有風險，故超盈聽從醫生建議，決定提早兩星期剖腹開刀誕下囡囡。超盈的囡囡於昨日出世，母女平安，B女重8磅多，屬重磅BB，何家上下都十分欣喜地迎來這個小生命。

超盈早前陀B時個肚已經好巨大。(視覺中國)

剛榮升做媽咪的超盈回覆傳媒表示︰「多謝大家的祝福。」而榮升做大舅父的何猷亨就坦言感到好開心，一直好期待這一日的來臨，亦好戥家姐開心。而細舅父何猷君就自言一定會當B女是自己囡囡去疼錫、愛護和教導。至於新任婆婆四太就透露B女眼仔睩睩似足超盈，新手爹哋Thomas就全程陪實超盈，有入産房陪産並親手為B女剪臍帶，當他看見女兒出世時，既感動又激動。超盈看見女兒出世時更大哭了出來，Thomas形容超盈哭得比B女更激動和更大聲。

超盈丈夫辛奇隆全程陪實超盈生B。(微博圖片)

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