黃秋生自己暗示太攰不再發聲？　FB澄清：我從來唔係港獨！

黃秋生向來是性情中人，一向敢言的他從不忌諱表達自己所想所惑，他今早（29/8）就於他的FB出post，坦言覺得好攰，跟大家說再見，並強調自己絕非港獨份子。秋生表示他不會憎恨那些痛恨他的人，因為那些人對他沒有任何影響。他只願中港两地的人，可以再次和諧相處，歡聚圍爐。他還特意澄清：「我從來都唔係港獨，亦唔喜歡暴力，同大多數人一樣。我只係一個有獨立思想，喜愛知識，而且憎惡邪惡嘅普通香港人。 」而他最尾的幾句更用了簡體字，似乎是想給那些不懂看繁體字的網民看的。這個Post出現後網民反應熱烈，3小時內已累積逾1.4萬個fb情緒回應，而剛剛與他完成舞台劇《尋常心》的演員梁祖堯則留言感謝秋生：「謝謝你，大師兄！」

秋生表明蝗虫不是他說的。(黃秋生fb圖片)

以下是秋生個FB post的全文內容：

「各位，我癐（編按：解作疲倦）啦。再見。喜歡我嘅朋友唔駛担（擔）心，我唔係去死，我會堅持信念，大家都係，大丈夫有所為有所不為。我只係癐啫。痛恨我嘅朋友，係，係朋友，我唔憎你哋，因為我都唔識你哋，你哋對我亦無任何影響，我只係因為私人原因，疲倦而已，你哋亦唔駛高興，因為你哋並無成功咗啲乜。喺呢度，大家平等，互不相識，缘生則聚，緣滅則散，你我只係宇宙間嘅粉塵。只願，中港两地嘅人，可以好似以前一樣，再次和諧相處，歡聚圍爐。最後，我從來都唔係港獨，亦唔喜歡暴力，同大多數人一樣。我只係一個有獨立思想，喜愛知識，而且憎惡邪惡嘅普通香港人。 其實，内地都有好多聰明俊秀嘅人材。还有，蝗虫不是我说的，我寫的那句是文言，不懂别亂说，蝗虫是一个導演罵的，而且他现在还在大陸，看似挺受你們欢迎的在捞你們的金呢。 香港人，加油。」

秋生坦言覺得好攰。(黃秋生fb圖片)

點擊下圖睇秋生FB個原Post，以及佢嘅其他靚相：