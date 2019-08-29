【港姐2019】傳跟4號姚懿芠拍過拖　Judas羅凱鈴︰好多年冇聯絡

《2019香港小姐競選》將於9月8日舉行決賽，十位佳麗除了外表和在公開活動的表現引起注意，連帶她們的成長背景等等也被起底，近日有報道指4號佳麗姚懿芠（Vivian）和網紅Busker羅凱鈴（Judas）曾有過一段情。

Vivian在決賽前已有新聞不斷。（資料圖片）

Vivian較早前被爆中學時期感情生活複雜，曾與打扮男性化的Tom Boy（TB）拍拖，不過所有相關的內容已被刪除，疑似為入行洗底，因而傳出她是同性戀者的報道，而且有指她在校欺凌同學，又頻頻收兵，不過Vivian回應傳媒時一概否認所有報道。而查看Vivian的IG，最新的一張照片已是去年3月上載的。

Vivian IG的照片已是很久前上載，而IG的名也是以yumi這個名字命名，未知是否有另一個帳號。（Instagram@yumi_iu）

最新的報道指有人向傳媒爆料Vivian跟Judas曾拍拖，更流出一張她們的疑似在K房的合照，照片中她們仍一臉稚氣，一同擺出合拍的甫士，爆料者指她們曾在一起，而Vivian幾乎所有的前度都是TB，在她中三時，她到英國發展，及後在跟她在英國拍拖的都是TB。而且，報道亦指Vivian在中學時期經常對外稱自己住九龍塘豪宅﹑屋企有錢和有三個傭人等等，但實情是住在公共屋邨，爆料人又爆Vivian曾在中學時在學校廁所抽煙而被發現和受罰等等過去，負面消息一單接一單。

Judas否認有關傳聞。（資料圖片）

報道中的其中一個事主Judas憑甜美的歌聲而在網絡上爆紅，由Busker走到網紅之路，IG粉絲暴増，從街頭走到更大的舞台。早前她曾對外坦承自己是Lesbian（女同性戀），而對於相關的新聞，Judas在回應傳媒訪問時表示她跟Vivian在中學時認識，有一齊外出，但否認拍過拖，而且跟她都好久沒有聯絡。

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